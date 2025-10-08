DORUČAK KOJI SNIŽAVA HOLESTEROL I ČUVA SRCE: Jednostavna namirnica krije pravo bogatstvo

Holesterol često zvuči kao „bauk“, ali istina je da našem telu i te kako treba.

Od njega zavisi proizvodnja hormona poput estrogena i testosterona, stvara se vitamin D i pomaže varenje. Jetra sama proizvodi većinu holesterola, a ostatak unosimo kroz ishranu. Problem nastaje kada se nivo poveća više nego što telu treba – tada se taloži u arterijama i pokreće niz ozbiljnih zdravstvenih problema: povišen pritisak, aterosklerozu i rizik za srce.

Ovsena kaša – doručak koji menja igru

Ako želite da držite holesterol pod kontrolom, naučnici imaju jednostavan savet: ubacite ovsenu kašu ujutru u svoju rutinu. Ovas sadrži β-glukan, specijalnu vrstu rastvorljivih vlakana koja „hvata“ holesterol dok prolazi kroz creva i na taj način smanjuje njegov nivo u krvi.

Studije pokazuju da dnevni unos od samo 3 grama β-glukana može da spusti „loš“ LDL holesterol za 5 do 7% – rezultat koji se može meriti sa blagim efektom lekova, ali bez neželjenih nuspojava.

Šta još donosi ovas?

Pomaže kod mršavljenja jer daje duži osećaj sitosti.

Sadrži malo masti, ali je bogat manganom, bakrom i gvožđem.

Pun je vitamina B kompleksa, važnih za energiju i nervni sistem.

Na šta obratiti pažnju

Nisu sve ovsene pahuljice iste. Birajte što prirodniju, minimalno obrađenu ovsenu kašu, a ne instant varijante sa dodatim šećerima. Takođe, izbegavajte da svoju činiju pretrpate zaslađivačima i gomilom sušenog voća – cilj je zdravlje srca, a ne bomba od kalorija.

Za najbolje rezultate, ovsena kaša bi trebalo da bude deo uravnotežene ishrane i aktivnog stila života, a ne jedino „oružje“ protiv holesterola.

(Ženski magazin)