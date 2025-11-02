RECEPT ZA MAĐARSKE PRŽENICE: Jedan sastojak ih čini posebno drugačijim

Prženice su brz i ukusan doručak, a evo kako se prave prema mađarskom receptu

Prženice su najbolji doručak na kojem smo svi odrasli, a evo kako ih Mađari prave. Dodaju jedan sastojak koji obara sa nogu.

Sastojci za 5 osoba

20 kriški starog hleba

10 kriški topivog sira

300 g izrendanog topivog sira

300 ml mleka

100 g brašna

4 jaja

ulje za prženje

Priprema:

U dublju posudu sipati mleko. U drugoj posudi dobro umutiti jaja. U treću sipati brašno, a u četvrtu rendani sir. Kriške jako kratko umočiti u mleko, odmah ih izvaditi i između dlanova i iscediti.

Na jednu krišku staviti komad sira, pa preklopiti.

Spremljene sendviče prvo uvaljati u brašno, pa u jaje. Zatim spustiti u tanjir sa sirom, pa odozgo rasporediti malo sira.

U tiganju dobro zagrejati ulje, pa pržiti kriške s jedne i s druge strane dok ne dobiju lepu, rumenu koricu.

Gotove prženice vaditi na papirni ubrus, kako bi se ocedile od viška masnoće, prenosi Stvar ukusa.

Jako važno

Pripremati jednu po jednu prženicu. Dakle, kratko umočiti u mleko, preklopiti, uvaljati u jaje, brašno, posuti sirom i odmah spuštati u vruće ulje. I tek onda spremati drugu prženicu.

Nipošto ne pripremiti sve odjednom, pa tek onda pržiti, jer će kriške, čekajući, omekšati od mleka i zbog toga posle upiti puno ulja i raspasti se.

(Krstarica)