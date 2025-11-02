Oglas
RECEPT ZA MAĐARSKE PRŽENICE: Jedan sastojak ih čini posebno drugačijim

Prženice su brz i ukusan doručak, a evo kako se prave prema mađarskom receptu

1762079924_shutterstock_2269522033-1-.jpg
Foto: Shutterstock
Prženice su najbolji doručak na kojem smo svi odrasli, a evo kako ih Mađari prave. Dodaju jedan sastojak koji obara sa nogu.

Sastojci za 5 osoba

  • 20 kriški starog hleba
  • 10 kriški topivog sira
  • 300 g izrendanog topivog sira
  • 300 ml mleka
  • 100 g brašna
  • 4 jaja
  • ulje za prženje

Priprema:

U dublju posudu sipati mleko. U drugoj posudi dobro umutiti jaja. U treću sipati brašno, a u četvrtu rendani sir. Kriške jako kratko umočiti u mleko, odmah ih izvaditi i između dlanova i iscediti.

Na jednu krišku staviti komad sira, pa preklopiti.

Spremljene sendviče prvo uvaljati u brašno, pa u jaje. Zatim spustiti u tanjir sa sirom, pa odozgo rasporediti malo sira.

U tiganju dobro zagrejati ulje, pa pržiti kriške s jedne i s druge strane dok ne dobiju lepu, rumenu koricu.

Gotove prženice vaditi na papirni ubrus, kako bi se ocedile od viška masnoće, prenosi Stvar ukusa.

Jako važno

Pripremati jednu po jednu prženicu. Dakle, kratko umočiti u mleko, preklopiti, uvaljati u jaje, brašno, posuti sirom i odmah spuštati u vruće ulje. I tek onda spremati drugu prženicu.

Nipošto ne pripremiti sve odjednom, pa tek onda pržiti, jer će kriške, čekajući, omekšati od mleka i zbog toga posle upiti puno ulja i raspasti se.

(Krstarica)

