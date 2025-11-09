Oglas
NAJZDRAVIJE VRSTE RIBE: Imaju najviše omega-3 masnih kiselina

Važno je da znate koju vrstu da kupite

1762686644_shutterstock_2182465225.jpg
Foto: Shutterstock
Zahvaljujući bogatstvu vitamina, minerala i omega-3 masnih kiselina (EPA i DHA), riba može da smanji upale, podrži rad mišića i nerava i pomogne u smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti poput povišenog pritiska.

Ipak, nisu sve ribe jednake, piše Health.

Losos

Losos se s razlogom često nalazi na vrhu preporuka.

- Divlji losos je na vrhu moje liste, uključujući vrste poput sockeye i coho - kaže dijetetičarka Žaklin Gomes.

Obiluje EPA i DHA koje snižavaju trigliceride, poboljšavaju lipidni profil i smanjuju upale.

- Ove zdrave masti takođe podstiču cirkulaciju i štite od oksidativnog stresa, poboljšavajući celokupno kardiovaskularno zdravlje - dodaje Gomes.

Pored toga, sadrži mnogo proteina, kalijuma, vitamina B12, selena i antioksidans astaksantin, koji štiti mozak i može usporiti kognitivno propadanje.

Sardine

Male su, ali su sardine nutritivno izuzetno moćne.

- Niske su u lancu ishrane i izuzetno bogate EPA i DHA, vitaminom D, B12, kalcijumom i selenom - objašnjava internistkinja dr Amanda Kan.

Kombinacija omega-3 i vitamina D povoljno deluje na neuronske funkcije, pamćenje i raspoloženje. Istraživanja ukazuju na vezu između adekvatnog unosa vitamina D i bolje kognitivne funkcije te manjih simptoma depresije, navodi Health.

Haringa

Slična sardinama: masna, sitna i nutritivno bogata.

- Bogata je omega-3 mastima koje pomažu u snižavanju krvnog pritiska, smanjenju upala i podržavaju stabilan rad srca - kaže dijetetičarka Šeril Musato.

Samo 85 grama obezbeđuje više od 400 procenata dnevnih potreba za vitaminom B12, ključnim za nervni sistem i sintezu neurotransmitera (serotonina, dopamina). Ima nizak udeo žive; pacifička ili jezerska haringa najodrživije su opcije.

Inćuni

Još jedan odličan izvor omega-3, s korisnim bonusom kalcijuma (oko 15% dnevnih potreba u 85 g) i gvožđa, važnog za prenos kiseonika i stvaranje energije.

- Inćuni su koncentrisani hranljivim materijama i ukusom, uz minimalnu brigu oko kontaminacije ili žive, te su odlični za čestu upotrebu u salatama ili sosovima - savetuje dr Elizabet Rubin Ribak.

Koje ribe ograničiti ili izbegavati?

Sve ribe sadrže barem tragove žive, ali najviše je ima u velikim grabljivicama.

- Sve ribe sadrže barem tragove žive, ali najviše nivoe nalazimo u velikim, grabljivim vrstama poput morskog psa, sabljarke, kraljevske skuše i tune velikooke - upozorava dr Kan.

Prema FDA, u ribe s najvišim sadržajem žive spadaju: kraljevska skuša, sabljarka, atlantski zrcalar, morski pas i tuna. Kod vrsta s niskim nivoom žive, koristi omega-3 uveliko nadmašuju rizike.

Dr Kan savetuje: birajte male, masne ribe, rotirajte vrste i tražite održive sertifikate.

(Index.hr)

