Komentari: 0

VIKTORIJA BEKAM NOSI FEJK TORBU? Mreže "gore" zbog jedne fotke, a priča koja stoji iza toga je urnebesna

Komentarišući stare fotke, Viktorija je izdvojila delić vremena da detaljno objasni jedan poseban autfit koji je nosila početkom 2000-ih.

1761902942_profimedia-0072188858.jpg
Foto: Profimedia
Jedna stara fotografija Viktorije Bekam i Dejvida Bekama postala je viralna. Čuvena modna dizajnerka otkrila je u podkastu "Call Her Daddy" da torba koju je nosila početkom 2000-ih nije bila original.

Priznanje o lažnoj torbici

Kako se vidi, na fotografiji nosi monohromatsku odevnu kombinaciju i Luj Viton torbu koja se savršeno uklopila uz stajling.

Međutim...

"To nije bila prava Luj Viton torba", priznala je, te dodala. "Kupovali smo u Bond Stritu, i bila je fejk."

"Mark Džejkobs, koji je tada bio kreativni direktor kuće, kontaktirao me nakon što je video fotografiju. Rekao mi je: 'Poslaću ti pravu'", ispričala je Viktorija kroz smeh.

@callherdaddy

They almost had me fooled 🤣

♬ original sound - Call Her Daddy

Njeno iskreno priznanje izazvalo je lavinu komentara na TikToku.

"Ovo je tako iskreno od nje!", "Nakon ovog priznanja, još mi je simpatičnija", "Ako Viktorija Bekam nosi fejk, zašto ne bih i ja? Haha", "Ona je tako fantastična", "Kraljica", samo su neki...

(Superžena)

