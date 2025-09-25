Oglas
DA LI STE ČULI ZA VITAMIN P? Važan je antioksidans, a evo gde sve može da se nađe

Vitamin P je termin koji se nekada koristio za grupu biljnih jedinjenja nazvanih flavonoidi.

1758804893_shutterstock_2444086879-1-.jpg
Foto: Shutterstock
Međutim, ova jedinjenja zapravo nisu vitamini. Postoji nekoliko vrsta flavonoida koji se nalaze u voću, povrću, čaju, kakau i vinu. Oni daju određenoj hrani boju, pružaju biljkama zaštitu od ultraljubičastih (UV) zraka i infekcija i mogu ponuditi zdravstvene koristi.

Vrste flavonoida i izvori hrane

Flavonoidi, takođe poznati kao bioflavonoidi, su porodica polifenolnih biljnih jedinjenja sa šest podklasa. Trenutno postoji preko 6.000 poznatih flavonoida. Kada su ih naučnici prvi put ekstrahovali iz pomorandže 1930. godine, smatralo se da su nova vrsta vitamina i stoga su nazvani vitamin P. Ovo ime se više ne koristi, jer flavonoidi nisu vitamini.

Flavonoidi postoje u biljkama kako bi pomogli u sprečavanju infekcija, zaštiti od sunca i stresa iz okoline i privukli insekte za oprašivanje. Takođe su odgovorni za boju tamno obojenog voća i povrća, kao što su bobice, trešnje i paradajz. 

Evo glavnih klasa flavonoida i njihovih izvora u hrani:

Flavonoli

Najzastupljeniji izvor flavonoida u ishrani, flavonoli uključuju kempferol, kvercetin, miricetin i fisetin. Ova jedinjenja se nalaze u maslinovom ulju, bobičastom voću, crnom luku, kelju, grožđu, paradajzu, crvenom vinu i čajevima, piše Healthline. 

Flavoni

Oni su takođe široko prisutni u hrani. Postoje u peršunu, timijanu, nani, celeru i kamilici.

Flavanoli i flavan-3-oli

Ova podklasa uključuje katehine, kao što su epikatehin i epigalokatehin, koji se nalaze u visokim koncentracijama u crnom, zelenom i ulun čaju. Flavanoli su takođe prisutni u kakau, jabukama, grožđu i crvenim vinima. 

Flavanoni

Nalaze se u citrusima, flavanoni su odgovorni za gorak ukus kore pomorandže, limuna i drugih citrusa.

Izoflavoni

Najpoznatiji izoflavoni su genistin i daidzin, koji se nalaze u soji i proizvodima od soje.

Antocijanidini

Većina crvenog, plavog ili ljubičastog voća i povrća dobija svoju boju od antocijanidina. Jedinjenja poput cijanidina, delfinidina i peonidina prisutna su u brusnicama, jagodama, borovnicama, kupinama, grožđu i crvenom vinu. 

Možda najbolje proučena funkcija flavonoida je njihova sposobnost da deluju kao antioksidansi. Pokazalo se da smanjuju formiranje reaktivnih molekula nazvanih slobodni radikali, što može dovesti do oštećenja ćelija i bolesti, piše Healthline. 
 


 

