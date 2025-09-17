Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PITA SA JABUKAMA I VIŠNJAMA: Svilenkast fil i ukus koji se ne zaboravlja zbog jednog sastojka! (RECEPT)

Pripremite se za savršeni užitak!

1758100271_PITA-VRH.jpg
Foto: Bakina kuhinja
Oglas

Ova pita je magična kombinacija hrskavih kora i svilenkastog, sočnog fila od jabuka i višanja. Dodatak suvog grožđa daje joj poseban, bogat ukus. Laka je za pripremu, a oblik malih rolnica je čini savršenom za posluženje. Idealna je za posle ručka, uz popodnevnu kafu ili za iznenadne goste.

Uživajte u svakom zalogaju!

Sastojci:

  • tanke kore za pitu
  • 600 gr rendanih jabuka
  • 300 gr smrznutih višanja
  • 50 gr suvog groždja
  • malo cimeta
  • 2 kašike griza 
  • ulje
  • kisela voda

Priprema:

Izrendati jabuke dodati cimet , suvo grožđe. Ubaciti  griz pa zasladiti po želji. Koru raširiti na sto, pa pouljiti  i poprskati kiselom vodom.

Dodati drugu i nju isto tako i treću pa na nju razbacati rendane jabuke sa suvim grožđem i rasporediti po neku višnju. Saviti sa strane i uviti u rolat. Ređati jednu do druge u pleh obložen pek papirom. 

Rolnice premazati uljem pa ih iseći na pola i još svaku na pola da dobijete manje komade. Peći na 200 stepeni C 40 minuta.

Pogledajte i video:

Prijatno!
 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas