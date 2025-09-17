PITA SA JABUKAMA I VIŠNJAMA: Svilenkast fil i ukus koji se ne zaboravlja zbog jednog sastojka! (RECEPT)

Pripremite se za savršeni užitak!

Ova pita je magična kombinacija hrskavih kora i svilenkastog, sočnog fila od jabuka i višanja. Dodatak suvog grožđa daje joj poseban, bogat ukus. Laka je za pripremu, a oblik malih rolnica je čini savršenom za posluženje. Idealna je za posle ručka, uz popodnevnu kafu ili za iznenadne goste.

Uživajte u svakom zalogaju!

Sastojci:

tanke kore za pitu

600 gr rendanih jabuka

300 gr smrznutih višanja

50 gr suvog groždja

malo cimeta

2 kašike griza

ulje

kisela voda

Priprema:

Izrendati jabuke dodati cimet , suvo grožđe. Ubaciti griz pa zasladiti po želji. Koru raširiti na sto, pa pouljiti i poprskati kiselom vodom.

Dodati drugu i nju isto tako i treću pa na nju razbacati rendane jabuke sa suvim grožđem i rasporediti po neku višnju. Saviti sa strane i uviti u rolat. Ređati jednu do druge u pleh obložen pek papirom.

Rolnice premazati uljem pa ih iseći na pola i još svaku na pola da dobijete manje komade. Peći na 200 stepeni C 40 minuta.

Pogledajte i video:

Prijatno!

