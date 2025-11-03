Oglas
Komentari: 0

DAJANA KITON NIJE MOGLA BEZ ŠEŠIRA I NAOČARA: Glumica je jednom prilikom objasnila zašto ih je uvek nosila

Glumicu Dajana Kiton pamtićemo po brilijantim ulogama, osmehu i neponovljivom stilu kojim je inspirisala žene širom sveta da budu svoje i ne povinuju se pravilima.

1762172540_1760597447_profimedia-1044843846--1-.jpg
Foto: Profimedia
Glumica Dajana Kiton preminula je 11. oktobra u 79. godini. Kako je pisao Page Six, njeno zdravlje se naglo pogoršalo poslednjih meseci, ali nikome nije želela da priča o tome i do kraja se borila sa osmehom na licu.

Pamtićemo je po ulogama u filmovima "Kum", "Eni Hol", "Nevestin otac", "Klub prvih žena", "Samo ne ti" i mnogim drugim, ali i po njenom prepoznatljivom stilu zbog kojeg je postala svojevrsna modna ikona.

Za javne događaje i crvene tepihe uglavnom je odela koja su se sastojala od košulja i kravate, elegantnih prsluka i širokih pantalona.

Tu su obavezni bili i šeširi i naočare.

Kako je pričala, njoj muška odeća deluje ženstveno, pa je inspiracija za svoj stil našla u njoj, ali je prilagodila sebi i postizala uvek vrcav, razigran i elegantan stil.

Osim odela, glumica je preferirala da nosi i široke suknje ili haljine A kroja dodajući im uvek neki svoj lični pečat.

Glumica je zasluge za svoj modni stil pripisivala majci.

 - Ona je bila moj najveći oslonac i osoba koja je podsticala moju kreativnost. Kasnije u životu, inspiraciju sam nalazila u bezbrojnim satima provedenim u sečenju i lepljenju stranica iz magazina - rekla je za People.

Ranije je isticala da je Keri Grant imao ogroman uticaj na njenu ljubav prema šeširima, a 2024. godine našalila se da više ni sama ne zna čega poseduje više – šešira ili naočara.

- Ne bih mogla da živim bez ijednog od ta dva.- 

(Glossy)

