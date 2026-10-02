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GLUMILA JOJ JE DRUGARICU, A TAJNO JOJ JE PREOTIMALA MUŽA: Dok je bila trudna, ovaj slavni muzičar je imao aferu sa komšinicom (FOTO)

Sting je juče proslavio svoj 75. rođendan, a među prvima mu je čestitala upravo druga supruga Trudi sa kojom je uplovio u odnos još dok je bio u prvom braku.

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Foto: Profimedia/ Copetti/Photofab, Shutterstock Editorial
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Iako već uveliko gazi osmu deceniju života, Sting, muzička ikona i neumorni roker, ne pokazuje ni najmanju nameru da uspori. Sa energijom na kojoj bi mu pozavidele decenijama mlađe kolege, slavni Britanac i dalje puni dvorane širom sveta, dokazuje da su godine za njega samo broj.

Pored dece, njegov najveći oslonac, nepresušna inspiracija i mirna luka kroz sve oluje šou-biznisa jeste njegova supruga Trudi Stajler. Zajedno su više od 40 godina, tačnije, od 1982. godine, dok su u zvaničnom braku od 1992.

NJihova ljubavna priča počela je na bizaran način, tako što mu je Trudi najpre bila ljubavnica. 

Podsetimo, Sting, kojem je pravo ime Gordon Metju Tomas Samner, od 1976. godine je bio u braku sa Frensis Tomelti, uspešnom glumicom. U braku su dobili dvoje dece: sina Džozefa i ćerku Fušija Ketrin Samner.

Sve je delovalo idilično dok se glumica Trudi Stajler nije uselila u njihovu zgradu i to dva stana od njihovog. Vremenom je postala dobra prijateljica sa Frensis, te su čak i zajedno glumile u produkciji Makbeta.

Prvi put kad je Trudi videla Stinga, bilo je to na ulici 1977. godine.

"Imao je zelenu kosu. Pomislila sam - sviđa mi se taj tip", ispričala je kasnije za The Guardian.

Vremenom se između njih rodila privlačnost, a aferu su započeli 1982. godine u vreme kada je Stingova supruga bila trudna po drugi put. Muzičar je u svojoj autobiografiji "Broken music" opisao kako se zaljubio u Trudi čim ju je upoznao.

Opisao ju je kao "ranjenog anđela", fasciniran ožiljkom na njenom licu koji "nije umanjivao njenu lepotu". Međutim, situacija nije bila idealna - Sting je bio oženjen njenom najboljom prijatejicom, a i Trudi je tada bila u vezi sa drugim muškarcem.

Međutim, 1983. godine je Trudi ostala trudna. To je definitivno bio kraj za brak Frensis i Stinga, a nakon Bridžet koja se rodila 1984. godine kada je i okončan brak Stinga i Frensis, par je dobio još troje dece: Džejka, Eliota i Đakoma. 

Danas, Sting svoju dugu vezu naziva čudom i napominje da ništa ne uzimaju zdravo za gotovo.

"Mi smo i prijatelji. Volimo se, ali mi se i sviđamo jedno drugome - a to je važna razlika. LJubav je strast i sve te stvari, ali stvarno voleti nečije društvo je nešto drugačije i to traje duže. Budite u braku sa svojim najboljim prijateljem", poručio je Sting.

(Mondo)

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