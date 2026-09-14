HARI STAJLS SE POVLAČI SA JAVNE SCENE? Jedna izjava izazvala pometnju među fanovima

Hari Stajls je poslednjih meseci nekoliko puta govorio o životu izvan pozornice, navodeći na to da mu je sve važniji privatan život.

Hari Stajls najavio je nastavak svoje velike turneje "Together, Together" tokom 2027. godine, ali je poruka kojom je obožavateljima saopštio ovu vest izazvala potpuno neočekivanu reakciju. Umesto oduševljenja zbog novih koncerata, među njegovim najvernijim fanovima počele su da se šire sumnje da bi se 32-godišnja pop zvezda nakon završetka turneje mogla povući iz javnog života.

Turneja koja je počela u maju Stajlsa je odvela širom Evrope i Južne Amerike, uključujući rekordnih 12 koncerata na londonskom Wembleyju, a trenutno održava čak 30 koncerata u njujorškom Madison Square Gardenu.

Ali upravo je način na koji je najavio nastavak turneje privukao pažnju obožavalaca.

Stajls je u poruci napisao da je znao da će turneja 2026. biti "posebna", ali da je ono u šta su je obožavaoci pretvorili "daleko nadmašilo sve što je mogao da zamisli".

"Volim da sviram, volim da budem sa svima vama i da budem deo ljubavi i radosti koju zajedno stvarate svake večeri", poručio je pevač.

"Biti umetnik zapravo je jedini život koji poznajem. Ovo radim od svoje 16. godine i osećam se kao najsrećnija osoba na svetu što i dalje mogu da delim ove trenutke sa vama", napisao je.

"Sutrašnja objava doneće poslednje gradove turneje "Together, Together". Nakon toga ne znam šta sledi za mene, ali znam da se radujem tome što ću to otkriti."

Najava oproštaja

Upravo je ta rečenica među delom obožavalaca protumačena gotovo kao najava oproštaja. Društvene mreže ubrzo su se napunile komentarima fanova koji su se šalili da je Styles objavom novih koncerata istovremeno najavio i "raskid" sa svojom publikom.

Stajls je poslednjih meseci nekoliko puta govorio o životu van pozornice i dao naslutiti da mu je dugoročno sve važniji privatni život.

Posebnu pažnju izazvao je intervju za "W Magazine" prošlog meseca, u kojem je govorio o gotovo trogodišnjoj pauzi od turneja nakon završetka "Love On Tour" 2023. godine.

"U vremenu koje sam proveo van turneja negovao sam deo svog života kojem ranije nisam posvećivao mnogo pažnje", istakao je Hari.

Dodao je da ga danas "ideja da ne ide na turneju manje plaši", a zatim izgovorio rečenicu koja je dodatno podstakla nagađanja:

"Neću ovo raditi zauvek."

Stajls je ranije ove godine u razgovoru sa DJ-em Zaneom Loveom govorio i o tome kako zamišlja svoju budućnost.

"Želim da budem ispunjen i da imam kvalitetne odnose sa ljudima. Želim porodicu", naveo je muzičar.

Osim toga, "Daily Mail" tvrdi da Stajls zaista razmišlja o povlačenju iz centra pažnje kako bi se posvetio privatnom životu.

"Zaista se čini da želi da se povuče i usredsredi na privatni život daleko od slave", rekao je izvor.

Britanski tabloid pritom navodi da je Stajls navodno veren za 37-godišnju američku glumicu Zoe Kravic. NJih dvoje prvi put su romantično povezani prošlog leta, a Kravitz je tokom aktuelne turneje više puta viđena uz Stajlsa.

(Jutarnji.hr)

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