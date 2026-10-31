JELOVNIK MELANIJE TRAMP: Jede sladoled i čokoladu, a evo kako uspeva da održi savršenu liniju

Melanija Tramp i u 56. godini privlači pažnju elegantnim stilom i vitkom figurom.

Iako je godinama bila u svetu mode, supruga Donalda Trampa ne zagovara stroge dijete niti smatra da je za dobar izgled neophodno odreći se omiljene hrane. Umesto rigoroznih pravila, oslanja se na uravnoteženu ishranu, dosta voća i redovnu fizičku aktivnost.

Prva dama Amerike ranije je govorila o svojim prehrambenim navikama i treninzima, a njen pristup mogao bi se opisati kao svojevrsna „anti-dijeta“.

Tajna je, prema njenim rečima, u umerenosti, kvalitetnom izboru namirnica i navikama koje se lako uklapaju u svakodnevni život, piše Hello!.

Šta Melanija Tramp jede za doručak?

Jedan od njenih omiljenih izbora za početak dana jeste domaći smuti, koji priprema od borovnica, šargarepe, spanaća, jogurta sa niskim procentom masti i sokova od limuna, pomorandže i jabuke. Ponekad dodaje i maslinovo ulje, laneno seme, omega-3 masne kiseline i vitamin D.

Nekadašnja manekenka otkrila je i da nastoji da svakog dana pojede oko sedam porcija voća. Među njenim favoritima su jabuke i breskve, dok u danima ispunjenim obavezama smuti ponekad zameni ovsenom kašom.

Melanija je ranije pominjala i vitamine A, C i E, koje povezuje sa negom kože, kose i noktiju.

Čokolada i sladoled su i dalje na njenom jelovniku

Iako vodi računa o ishrani, Melanija ne želi da se odrekne omiljenih poslastica. U intervjuu za Refinery29 otkrila je da voli čokoladu i sladoled i da sebi povremeno dozvoljava da uživa u njima.

NJen princip je jednostavan – nema potrebe za potpunim odricanjem ako se pronađe prava mera. Slatkiši mogu biti deo ishrane, pod uslovom da se uklapaju u uravnotežen jelovnik.

Melanija je isticala i da se pravilno hrani ne samo zbog izgleda i kontrole telesne težine već i zato što želi da se oseća dobro i ima dovoljno energije. Pritom vodi računa o veličini porcija i prednost daje svežim namirnicama.

Pilates dva do tri puta nedeljno za vitku figuru

Pored ishrane, važan deo njene rutine čini fizička aktivnost. Melanija posebno voli pilates i tenis, a pilates praktikuje dva do tri puta nedeljno.

Ovakav trening praktičan je i za osobe koje često putuju jer se može izvoditi gotovo bilo gde, bez mnogo opreme. Ranije se pisalo i da Melanija tokom šetnje koristi tegove koji se pričvršćuju oko zglobova, dok njena rutina obuhvata više od jedne vrste aktivnosti.

Šta stručnjaci savetuju ženama posle 50. godine?

Održavanje forme nakon pedesete ne podrazumeva samo pravilnu ishranu i šetnju. Stručnjaci ističu da je važno uključiti i vežbe snage, koje mogu pomoći u očuvanju mišićne mase i zdravlja kostiju.

Stručnjakinja za zdravlje i ishranu Šeril Mekolgan ukazuje na to da hormonske promene tokom perimenopauze i menopauze mogu uticati na metabolizam i gustinu kostiju. Zbog toga trening snage može imati važnu ulogu u očuvanju fizičke kondicije i zdravlja u zrelijem životnom dobu.

Melanijin pristup zasniva se na kombinaciji raznovrsne ishrane, umerenosti kada je reč o slatkišima i redovnog vežbanja. Ipak, njene navike predstavljaju lični primer, a ne univerzalni recept za vitku figuru. Najvažnije je da se način ishrane i fizička aktivnost prilagode individualnim potrebama i zdravstvenom stanju.

(Glossy)

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