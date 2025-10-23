Oglas
Komentari: 0

KIM KARDAŠIJAN ŠOKIRALA PARIZ: Proslavila rođendan u haljini koja više otkriva nego što pokriva! (FOTO)

Kim Kardašijan proslavila 45. rođendan gala proslavom u Parizu

1761202417_profimedia-1047255469.jpg
Foto: Profimedia
Može li Kim Kardašijan posle rekordnog broja modnih šokova ponovo da zaintrigira javnost svojim stilom? Da li zbog kreativnosti dizajnera ili njene maštovitosti, te spremnosti da u javnosti nosi bukvalno sve, ali odgovor je potvrdan. Haljina koju je nosila sinoć na proslavi 45. rođendana u Parizu to i dokazuje.

Kim Kardašijan slavila je sa porodicom i prijateljima među kojima je bila i glumica Tejana Tejlor. Poverenje je ovaj put ukazala kultnoj modnoj kući Givenchy, koja je osmislila haljinu u stilu grčke boginje, krojenu od belog tila i sa metalnim korsetom u zlatnoj boji.

Korset maksimalno ističe grudi, a špicasti vrhovi dodatno skreću pažnju na dekolte. Beli til je minimalno upotrebljen jer je suknja prekratka, tek toliko da se celokupna odevna kombinacija može nazvati haljinom.

Bele trake i detalj od istog materijala oko ruke doprineli su da modno izdanje koliko-toliko izgleda elegantno, ali provokativni elementi definitivno dominiraju.

Kim je podsećala na grčku boginju, ali i na ratnicu. Imaući u vidu pompezan način na koji se godinama predstavlja u javnosti, ovakav bombastičan stajling nije nikakavo iznenađenje.

Kada bi Kim rekla šta zaista misli o sebi, verovatno bi se uporedila sa boginjom univerzuma. Kakav stav, takva i haljina. A koliko sutra nadmašiće i ovo modno izdanje.

(Blic Žena)

