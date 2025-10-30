OBUKLA HALJINU STARU VIŠE OD 20 GODINA I ODUŠEVILA: En Hatavej u crvenom spektaklu (FOTO)

Elegantna haljina je samo doprinela njenoj ženstvenosti

Glumica En Hatavej, čiji nastavak filma "Đavo nosi Pradu" s nestrpljenjem očekujemo, pojavila se na dodeli nagrada povodom Svetskog dana mode u NJujorku.

Hatavej je zavirila u istoriju kako bi odabrala toaletu koju je zamislila, a ponela je haljinu iz Valentinove kolekcije visoke mode iz davne 2003. godine. NJena maksi haljina pleni intenzivnom, ali klasičnom jarkocrvenom nijansom, koja je savršeno pristajala njenom tenu.

Haljinu prati slojevitaasiluetu od svilenog šifona i bretele sa mašnama koje su joj dodale razigranost i ženstvenost.

Uz odgovarajuće crvene cipele, izabrala je suptilne minđuše sa dijamantima i narukvicu na levom zglobu za dodatni sjaj.

Podsetimo, En Hatavej je nedavno napravila izuzetak i u javnosti se pojavila sa suprugom, Adamom Šulmanom, na dodeli Golden Heart nagrada za 2025. godinu u katedrali Svetog Jovana Bogoslova.

Tokom svog retkog zajedničkog pojavljivanja, par je izgledao zaljubljeno dok su se grlili na crvenom tepihu i pozirali za fotografe.

En je udata za producenta i dizajnera nakita od 2012. godine, i zajedno imaju dvoje dece, Džonatana Rouzbenksa i Džeka. Par se upoznao na Filmskom festivalu u Palm Springsu 2008. godine. En je za Harpers Bazar u februaru 2013. rekla da je njihovom prijatelju tada rekla da će se sigurno udati za njega.

- Udaću se za tog čoveka. Mislim da je mislio da sam malo luda, što malo i jesam, ali sam i fina. Kao što se i očekivalo, on je spektakularan.

BONUS VIDEO