ON JE ZNAO ODMAH DA JE ONA PRAVA, ZVAO JE SVOJIM ANĐELOM, PA JE OSTAVIO: Velika ljubav Breda Pita i Gvinet Paltrou (FOTO)

Glumica Gvinet Paltrou veoma retko priča o svom privatnom životu, ali se nedavno u podkastu kod Benija Blanka prisetila svoje veze sa jednim od najpoželjnijih holivudskih glumaca.

Glumica Gvinet Paltrou ljubila je mnoge poznate muškarce među kojima su Ben Aflek, Kris Martin, ali posebno mesto u njenom životu zauzeo je glumac zbog kog je uplovila u svoju prvu "javnu" vezu.

Čuvena oskarovka se nedavno u podkastu Benija Blanka "Friends keep secrets" prisetila veze sa Bredom Pitom, za koga je svojevremeno bila i verena.

- Sećam se da sam videla Telmu i Luiz u bioskopu i pomislila da je to najzgodniji muškarac- rekla je Gvinet Paltrou, a baš je ovaj film zaslužan za veliki proboj Breda Pita na filmskoj sceni.

NJih dvoje su se upoznali na snimanju filma "Sedam".

- Dobila sam ulogu u filmu Sedam... sa Bredom- objasnila je.

- Upoznala sam ga na setu i dogodila se ljubav na prvi pogled. Bilo je prilično sjajno. Bilo je zaista zabavno.-

Zabavljali su se od 1994. do 1997. godine, a ona je govorila o tome koliko je bilo preplavljujuće sve što se dešavalo sa njenom prvom "javnom vezom".

- Imala sam filmove koji su izlazili, tako da sam nekako postajala poznata sama, a bila sam poznata i kao njegova devojka... Bilo je zastrašujuće.- rekla je Gvinet.

LJubav je cvetala, Bred Pit joj se javno zahvalio kad je dobio nagradu "Zlatni globus" za ulogu u filmu "12 majmuna" nazivajući je njegovim anđelom.

Toliko su se voleli da su želeli da ostare zajedno.

Verili su se 1996. godine, a Bred Pit je Gvinet zaprosio dok je snimao "Sedam godina na Tibetu".

- Jedva čekam. Prođete kroz oltar, nosite prsten, poljubite mladu. Biće sjajno. Brak je neverovatna stvar. I kakav kompliment: Ti si ta s kojim želim da provedem ostatak života. Zato što ja planiram da to uradim samo jednom - izjavio je presećan glumac 1997. godine za Rolling Stone.

Međutim, nakon šest meseci su raskinuli veridbu i nastavili svako svojim putem.

- LJudi su opsednuti da znaju zašto. A ja se mislim Kako mislite zašto? Kada dvoma ljudi nije suđeno da budu zajedno, oni ne treba da budu zajedno - izjavila je Gvinet godinu dana nakon raskida za Entertainment Weekly.

Međutim, sada je u podkastu priznala da su bili mladi i da su dosta radili po celom svetu što je doprinelo da dođe do raskida.

Jedna od voditeljki podkasta Lil Diki je pitala Gvinet Paltrou da li joj se činilo da je sve bila više fantazija nego stvarnost.

- To je dobro pitanje. Mislim da je postojao jedan aspekt toga koji je bio veoma opojan. Znate, bila sam veoma mlada, a on je bio prelepa filmska zvezda. Ali on je sjajan momak i volim ga i danas. On je prijatelj.-

NJihov raskid joj je ostavio gorak ukus u ustima:

- Bila sam toliko razočarana kada smo raskinuli. Mislim da taj aspekt medija i sve to čini da se osećamo većim od života, na neki način. Morate da nosite ovaj, kao, lažni kulturni značaj, i to je kao dodatni teret i dodatna, gotovo, sramota što nije uspelo ili šta god. Tako da je bilo teško.-ispričala je Gvinet Paltrou.

(Glossy)

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