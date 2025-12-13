POSNA BAKLAVA OD 3 SASTOJKA: Sprema se za 20 minuta

Za vreme posta, pronalaženje deserta koji je istovremeno bogat ukusom i jednostavan za pripremu može delovati kao nemoguća misija.

Upravo zato je posna baklava od samo tri glavna sastojka postala apsolutni fenomen na društvenim mrežama.

Zaboravite na sate provedene u kuhinji – ovaj recept donosi savršen spoj tradicije i moderne brzine.

Posna baklava koja se topi u ustima

Ova verzija omiljene poslastice dokazuje da za vrhunski užitak nije potrebno komplikovanje. Tajna leži u jednostavnosti i kvalitetu osnovnih namirnica. Dok tradicionalni recepti zahtevaju veštinu razvijanja kora, ova posna baklava koristi gotove kore, ali trikom u pripremi postiže onaj domaći šmek za kojim svi žudimo. Priprema traje svega 20 minuta, dok rerna obavlja ostatak posla.

Potrebni sastojci:

Kore: 500 g tankih kora za pitu (birajte one namenske za baklavu).

Orasi: 500 g mlevenih oraha (možete dodati i malo seckanih za teksturu).

Šećer: 800 g (za sirup, uz vodu koja se podrazumeva).

Napomena: Ulje i voda su osnovne namirnice koje sigurno već imate.

Priprema korak po korak:

Uključite rernu na 200 stepeni. Dok se rerna greje, pripremite pleh tako što ćete ga blago nauljiti.

Ređajte kore u pleh. Svaku drugu koru pospite bogatim slojem oraha. Nemojte štedeti, orasi su srce ovog kolača.

Kada potrošite sav materijal, oštrim nožem isecite baklavu na kocke ili rombove pre pečenja. Ovo je ključno kako bi se ispekla ravnomerno. Prelijte vrelim uljem (oko 200ml) preko proreza. Pecite dok ne dobije zlatnu boju.

Dok se peče, skuvajte sirup od šećera i 800ml vode (kuvajte 15 minuta). Vruću baklavu prelijte prohlađenim sirupom.

(Krstarica)