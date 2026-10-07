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POVRATAK UME TURMAN U VELIKOM STILU: Jednim džemperom pokazala kako izgleda savršena jesenja kombinacija (FOTO)

Uma Turman pojavila se na Zimmermann reviji za proleće/leto 2027. u Parizu u kombinaciji koja je bila potpuno suprotna romantičnim, raskošnim haljinama po kojima je australijski brend poznat.

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Foto: Profimedia/ APS-Medias/ABACA, Shutterstock Editorial
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Umesto cvetnih printova i lepršavih silueta, glumica je izabrala jednostavnu, gotovo strogu kombinaciju u tamnim neutralnim tonovima.

Nosila je tamnosivi pleteni džemper sa visokom kragnom i širokim rukavima, čiji su krajevi ukrašeni nizom dugmadi. Uz njega je obukla crne pantalone veoma širokih, zvonastih nogavica, koje su celom autfitu dale opušteniju siluetu. Kombinaciju je završila crnom ručnom torbom i klasičnim salonkama sa špicastim vrhom.

Foto: Profimedia/ Fannyrlphotography / BACKGRID, Backgrid USA

Odnos između velikog, mekog džempera zanimljivog kroja i precizno krojenih pantalona je ono zbog čega ova kombinacija dobro funkcioniše.

To je i jedna od najjednostavnijih formula sa pariskih revija koju je moguće odmah preneti u stvarnu garderobu - dobar džemper, široke crne pantalone, salonke i kvalitetna torba. Bez neobičnih proporcija koje funkcionišu samo na fotografijama sa Nedelje mode.

Zimmermann je novu kolekciju predstavio u okviru Nedelje mode, a među gostima su, pored Ume Turman, bile i Džesika Alba, Naomi Vots, Sara Snuk.

(Zadovoljna)

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