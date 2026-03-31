PRAVILA ZA PRANJE PEŠKIRA IZ BAKINGEMSKE PALATE: Omekšivač je zabranjen, a koriste se samo prirodna sredstva

Sve što se tiče britanske kraljevske porodice prate stroga pravila, pa zašto bi izuzetak bilo pranje peškira koje koriste stanovnici dvora?

Bakingemska palata ima vrlo jasno uputstvo za zaposlene kada je reč o odražavanju higijene peškira, koji uvek treba da budu savršeno mekani, sveži, prijatni i mirišljavi.

Ispostavilo se da iza svega stoje pažljivo osmišljeni trikovi, koje i vi možete da probate ako želite da vaši peškiri budu pomalo kraljevski.

Ne koristite omekšivač

U Bakingemskoj palati, baš kao i u domaćinstvima širom sveta, omekšivač se retko koristi jer može da ostavi film na vlaknima, što smanjuje njihovu moć upijanja.

– LJudi pretpostavljaju da će peškiri biti mekši ako se doda više omekšivača, ali zapravo to uništava apsorpciju – rekla je jednom prilikom En Simons, koja je nekada radila na dvoru. – U Palati se omekšivač nikad ne koristi pri pranju peškira.

Ona je umesto njega koristila pola šolje običnog belog sirćeta, koje se često preporučuje kao zdravija i efikasna zamena za omekšivač. Pošto litar sirćeta košta oko 140 dinara, u pitanju je iznenađujuće ekonomičan trik za jednu kraljevsku palatu.

Peškiri se ne peru s odećom

U Bakingemskoj palati među osobljem vlada pravilo da se peškiri nikad ne ubacuju u mašinu za pranje veša zajedno s odećom, već se peru isključivo odvojeno.

Na taj način se sprečava da se oni oštete od rajsferšlusa, dugmića i kukica, a poznato je i da se odeća generalno pere na nižim temperaturama.

Sušenje peškira je važno koliko i pranje

Nakon što se peškiri operu, En objašnjava da zaposleni u Bakingemskoj palati obavezno svaki dobro protrese kako bi se vlakna opustila, a to sprečava da se peškiri ukrute previše.

Uz to, oni se nikad ne suše u mašini za sušenje već se okače kako bi se postepeno sušili na vazduhu, ne bi li se smanjio rizik od oštećenja vlakana. Dozvoljeno je sušenje peškira u mašini isključivo na najblažem programu, i to obavezno uz dodatak teniske loptice kako ne bi došlo do formiranja grudvica.

Čak je i način na koji se peškiri slažu bitan u Palati

Postoji još jedno pravilo za održavanje peškira u kraljevskoj porodici, čiji je cilj da se sačuva svežina peškira, otkriva En Simons.

– To je sitan detalj, ali pravi razliku – istakla je ona pre nekoliko godina.– Peškiri u palati zato uvek mirišu sveže!

Kako je objasnila, osoblje nikad ne slaže peškire dok su još topli, ako su se sušili u mašini, jer se na taj način zadržava vlaga. Pre slaganja zaposleni obavezno okače peškire da se ohlade, a tek ih potom slože, da bi potom između peškira ubacili kesice lavande za dodatni dašak svežine, mirisa i luksuza.

(Glossy)

BONUS VIDEO: