PRAVILA ZA PRANJE PEŠKIRA IZ BAKINGEMSKE PALATE: Omekšivač je zabranjen, a koriste se samo prirodna sredstva

Sve što se tiče britanske kraljevske porodice prate stroga pravila, pa zašto bi izuzetak bilo pranje peškira koje koriste stanovnici dvora?

Foto: Profimedia, Deposit
Bakingemska palata ima vrlo jasno uputstvo za zaposlene kada je reč o odražavanju higijene peškira, koji uvek treba da budu savršeno mekani, sveži, prijatni i mirišljavi.

Ispostavilo se da iza svega stoje pažljivo osmišljeni trikovi, koje i vi možete da probate ako želite da vaši peškiri budu pomalo kraljevski.

Ne koristite omekšivač

U Bakingemskoj palati, baš kao i u domaćinstvima širom sveta, omekšivač se retko koristi jer može da ostavi film na vlaknima, što smanjuje njihovu moć upijanja.

– LJudi pretpostavljaju da će peškiri biti mekši ako se doda više omekšivača, ali zapravo to uništava apsorpciju – rekla je jednom prilikom En Simons, koja je nekada radila na dvoru. – U Palati se omekšivač nikad ne koristi pri pranju peškira.

Ona je umesto njega koristila pola šolje običnog belog sirćeta, koje se često preporučuje kao zdravija i efikasna zamena za omekšivač. Pošto litar sirćeta košta oko 140 dinara, u pitanju je iznenađujuće ekonomičan trik za jednu kraljevsku palatu.

Peškiri se ne peru s odećom

U Bakingemskoj palati među osobljem vlada pravilo da se peškiri nikad ne ubacuju u mašinu za pranje veša zajedno s odećom, već se peru isključivo odvojeno.

Na taj način se sprečava da se oni oštete od rajsferšlusa, dugmića i kukica, a poznato je i da se odeća generalno pere na nižim temperaturama.

Sušenje peškira je važno koliko i pranje

Nakon što se peškiri operu, En objašnjava da zaposleni u Bakingemskoj palati obavezno svaki dobro protrese kako bi se vlakna opustila, a to sprečava da se peškiri ukrute previše.

Uz to, oni se nikad ne suše u mašini za sušenje već se okače kako bi se postepeno sušili na vazduhu, ne bi li se smanjio rizik od oštećenja vlakana. Dozvoljeno je sušenje peškira u mašini isključivo na najblažem programu, i to obavezno uz dodatak teniske loptice kako ne bi došlo do formiranja grudvica.

Čak je i način na koji se peškiri slažu bitan u Palati

Postoji još jedno pravilo za održavanje peškira u kraljevskoj porodici, čiji je cilj da se sačuva svežina peškira, otkriva En Simons.

– To je sitan detalj, ali pravi razliku – istakla je ona pre nekoliko godina.– Peškiri u palati zato uvek mirišu sveže!

Kako je objasnila, osoblje nikad ne slaže peškire dok su još topli, ako su se sušili u mašini, jer se na taj način zadržava vlaga. Pre slaganja zaposleni obavezno okače peškire da se ohlade, a tek ih potom slože, da bi potom između peškira ubacili kesice lavande za dodatni dašak svežine, mirisa i luksuza.

(Glossy)

