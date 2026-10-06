PRAVILO 5:1 ZA ODGAJANJE SREĆNE DECE: Pedagozi kažu da pravi veliku razliku

Pravilo 5:1 u roditeljstvu može pomoći da dete bude srećnije, sigurnije i spremnije da prihvati granice.

Svaki roditelj želi da odgaji srećno, samopouzdano i emocionalno stabilno dete. Međutim, svakodnevne obaveze često se svode na opomene – da dete pospremi sobu, uradi domaći zadatak, ne svađa se sa bratom ili sestrom ili pojede povrće. Zbog toga mnogi roditelji imaju osećaj da mnogo češće kritikuju nego što hvale svoju decu.

Stručnjaci ističu da nije problem u tome što postavljamo granice, već u tome da li ih pratimo dovoljno velikim brojem pozitivnih interakcija. Upravo zato sve više pažnje privlači takozvano pravilo 5:1.

Šta je pravilo 5:1 u roditeljstvu

Pravilo 5:1 razvio je psiholog Džon Gotman, poznat po istraživanjima partnerskih odnosa. NJegove studije pokazale su da najuspešnije veze imaju približno pet pozitivnih interakcija na svaku jednu negativnu. Kasnije su psiholozi ovaj princip primenili i na odnos roditelja i dece, a rezultati pokazuju da može doprineti boljoj komunikaciji, većem poverenju i uspešnijem postavljanju granica.

Klinička psihološkinja Karla Alan objašnjava da roditelji ne bi trebalo da obraćaju pažnju samo na greške deteta, već i na sve ono što ono radi dobro.

- Kada roditelji dosledno primenjuju pravilo 5:1, pomažu detetu da razvije emocionalnu stabilnost, smanjuju porodični stres i grade odnos pun poverenja - kaže Alan.

Ona dodaje da ovaj način komunikacije u početku može delovati neobično, ali da vrlo brzo donosi vidljive rezultate.

Kako pravilo 5:1 pomaže da dete bude srećnije

Psihološkinja Nina Kajzer objašnjava da odnos sa detetom možemo da zamislimo kao bankovni račun. Svaka pohvala, zagrljaj, osmeh, zahvalnost ili iskazivanje pažnje predstavlja "uplatu" na taj račun. Kada kasnije bude potrebno da dete ispravimo ili upozorimo na neprimereno ponašanje, naš odnos je dovoljno "bogat" da ono lakše prihvati kritiku.

Kako ističe Kajzer, i odrasli i deca najbolje funkcionišu kada se osećaju prihvaćeno, voljeno i cenjeno.

Kako da primenite pravilo 5:1 svakog dana

Dobra vest je da ne morate da brojite pohvale niti da vodite evidenciju.

Mnogo je važnije da svesno primećujete male uspehe svog deteta i da ih naglasite. Pohvalite trud oko domaćeg zadatka, zahvalite kada samo skloni igračke, primetite kada se lepo igra sa bratom ili sestrom ili kada pokaže odgovornost.

Psiholozi posebno savetuju da pohvalite upravo ona ponašanja koja često uzimamo zdravo za gotovo. Na primer, ako često reagujete kada se deca svađaju, potrudite se da primetite i trenutke kada zajedno crtaju, dele igračke ili mirno rešavaju nesuglasice.

Da li pravilo 5:1 znači da ne treba kritikovati dete? Odgovor je – ne.

Deci su potrebna pravila, granice i doslednost. Cilj pravila 5:1 nije da roditelji prestanu da ispravljaju dete kada pogreši, već da kritika ne bude dominantan oblik komunikacije.

Kada dete tokom dana dobija više podrške, ohrabrenja i pohvala nego kritika, ono razvija veće samopouzdanje, lakše prihvata roditeljske savete i gradi zdraviji odnos sa mamom i tatom.

Zato stručnjaci smatraju da pravilo 5:1 može biti jedna od najjednostavnijih roditeljskih navika koja dugoročno doprinosi srećnijem detinjstvu i kvalitetnijim porodičnim odnosima.

(Yumama)

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