Prirodna maska za lice koju koristi Jelena Đoković: Potrebna su vam samo 2 sastojka iz kuhinje

U vremenu kada police drogerija pucaju od proizvoda za negu kože, sve više pažnje privlače jednostavna, prirodna rešenja. Upravo takav pristup praktikuje i Jelena Đoković, koja je u više navrata govorila o tome da preferira blage, prirodne tretmane za lice.

Jedan od omiljenih rituala Jelene Đoković je maska za lice od ovsenih pahuljica i sirovog meda – jednostavna kombinacija koja istovremeno čisti, hrani i umiruje kožu.

Kako izgleda kompletna rutina nege Jelene Đoković bez komplikovanih tretmana.

Maska za lice od ovsenih pahuljica i meda

Ova maska se pravi od sastojaka koje gotovo svako već ima u kuhinji, a efekat može biti iznenađujuće dobar.

Sastojci:

  • 2 kašike sitnih ovsenih pahuljica
  • 1 kašika sirovog meda
  • 1–2 kašike mlake vode (po potrebi)

Priprema:

Ovsene pahuljice blago usitnite (možete ih samleti ili samo ostaviti da omekšaju u vodi nekoliko minuta). Zatim dodajte med i promešajte dok ne dobijete gustu, mazivu smesu. Ako je potrebno, dodajte malo vode kako bi maska bila lakša za nanošenje.

Kako se koristi maska:

Maska se nanosi na čisto, blago vlažno lice.

  • Smesu lagano umasirajte kružnim pokretima – to će omogućiti blagi piling efekat
  • Ostavite da deluje 10 do 15 minuta
  • Isperite mlakom vodom, bez agresivnog trljanja
  • Na kraju nanesite laganu hidratantnu kremu

Ovaj tretman možete koristiti 1–2 puta nedeljno, u zavisnosti od tipa kože.

Ovsene pahuljice – blagi prirodni piling

Ovas je poznat po svom umirujućem dejstvu. Deluje kao nežan eksfolijant koji uklanja mrtve ćelije kože, ali bez iritacije. Posebno je pogodan za osetljivu kožu jer smanjuje crvenilo i pomaže u smirivanju upala.

Med – prirodni čistač i hidratant

Sirovi med ima antibakterijska svojstva, zbog čega pomaže u čišćenju pora i prevenciji nepravilnosti. Istovremeno, on zadržava vlagu u koži, čineći je mekšom i elastičnijom.

