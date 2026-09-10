RECEPT ZA UŠTIPKE BEZ KVASCA: Jedan sastojak ih čini mekanim, a gotovi su za samo 15 minuta

Uštipci bez kvasca mogu biti mekani i vazdušasti, a ovaj jednostavan trik pomoći će vam da uspeju iz prve.

Uštipci bez kvasca idealni su kada želite brz domaći doručak bez čekanja da testo naraste. Gotovi su za samo 15 minuta, a jedan sastojak koji već imate u kuhinji daje im posebnu mekoću i vazdušastu teksturu.

Sirće je tajna za mekane i vazdušaste uštipke

Kašika običnog alkoholnog sirćeta, onog koje većina ima u kuhinji, u kombinaciji sa sodom bikarbonom pravi reakciju koja za samo nekoliko sekundi zapeni. Tako se oslobađa ugljen-dioksid koji pomaže da testo postane rastresito i vazdušasto.

Zato je važno da sodu i sirće pomešate neposredno pre dodavanja u testo. Kada smesa zapeni, odmah je sipajte u pripremljene sastojke kako bi reakcija što više delovala u samom testu.

Recept za uštipke od jogurta koji ne upijaju mnogo ulja

2 jajeta

200 ml jogurta

200 g brašna

1 kašika sirćeta

pola kašičice sode bikarbone

prstohvat soli

ulje za prženje

Priprema:

Umutite jaja, dodajte jogurt i so. U posebnoj šoljici pomešajte sodu bikarbonu i sirće. Kada smesa zapeni, odmah je sipajte u jaja i jogurt.

Postepeno dodajte brašno i kratko mešajte dok ne dobijete gusto, blago lepljivo testo koje se polako spušta sa kašike. Kašikom spuštajte testo u zagrejano ulje i pržite uštipke na srednjoj temperaturi, po minut-dva sa obe strane, dok ne porumene.

Zašto uštipci upiju previše ulja

Najčešća greška je nedovoljno zagrejano ulje. Tada testo upija masnoću umesto da brzo dobije koricu. Temperaturu proverite tako što ćete ubaciti malo testa – ako odmah počne da cvrči i podigne se, ulje je spremno.

Ne ostavljajte testo da stoji nakon što dodate sodu i sirće. Reakcija počinje odmah, zato je najbolje da uštipke pržite čim pripremite smesu.

Greška sa brašnom koja ih čini tvrdim

Nemojte dodati više brašna nego što je potrebno. Testo treba da ostane mekano i blago lepljivo, jer će previše brašna napraviti tvrde i zbijene uštipke.

Mešajte samo kratko, dok se sastojci ne sjedine. Dugo mešanje može učiniti testo žilavim.

Sa čime se služe uštipci bez kvasca

Topli uštipci odlični su uz kajmak, mladi sir i ajvar, a možete ih poslužiti i u slatkoj varijanti sa šećerom u prahu ili domaćim džemom.

Ako vam ostanu, nemojte ih zatvarati u kesu dok su topli jer mogu da omekšaju. Stavite ih u činiju i prekrijte čistom kuhinjskom krpom.

(Krstarica)

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