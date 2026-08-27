Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

SINOVI ODRI HEPBERN OTKRILI KAKVA JE BILA KADA SE KAMERE UGASE: "Nikada nije znala koliko je posebna"

Postala je jedna od najvećih holivudskih ikona, ali prema rečima njenih sinova, Odri Hepbern sebe nikada nije doživljavala na taj način.

1787828516_profimedia-0675283264.jpg
Foto: Profimedia/ Bert Reisfeld, DPA
Oglas

Za ženu koju su milioni obožavali zbog lepote, elegancije i talenta, slava je bila samo slučajnost, a ne nešto što je sama sebi pripisivala kao zaslugu.

Odri Hepbern zauvek je ostala upamćena kao jedna od najprepoznatljivijih filmskih zvezda svih vremena. Uloge u filmovima poput "Doručak kod Tifanija", prirodna elegancija i prepoznatljiva harizma pretvorili su je u globalni simbol stila.

Ipak, njeni sinovi Šon Hepbern Ferer i Luka Doti otkrivaju sasvim drugačiju sliku žene koja je stajala iza tog mita.

"Nikada nije znala koliko je posebna"

Šon Hepbern Ferer, sin Odri Hepbern i glumca Mela Ferera, prisetio se da njegova majka nikada nije bila uverena da će njena karijera postati toliko velika.

Navodno je često govorila da nije „profesionalna glumica“, već da je jednostavno dobila priliku da igra divnu ulogu.

Još zanimljivije je to što, prema Šonovim rečima, Odri nije u potpunosti shvatala koliko snažno deluje na ljude. NJenu prirodnost uporedio je sa jelenom koji pije vodu iz potoka, zatim podigne glavu i nastavi dalje, potpuno nesvestan koliko graciozno izgleda.

Upravo je ta nesvesna prirodnost, smatra njen sin, bila jedna od najvećih tajni njenog šarma.

Nije pokušavala da pokaže koliko zna

Šon veruje da je činjenica da njegova majka nije prošla klasičnu glumačku obuku na neki način postala njena prednost.

Odri je poštovala glumački posao i ozbiljno se pripremala za uloge, ali nije pokušavala da publici pokaže tehniku. Umesto toga, njene emocije delovale su spontano i iskreno. Zbog toga gledaoci nisu imali osećaj da posmatraju glumicu koja pokušava da ih ubedi u određenu emociju. Imali su utisak da gledaju stvarnu osobu.

NJen drugi sin, Luka Doti, sin Odri Hepbern i italijanskog psihijatra Andree Dotija, takođe smatra da je majčin talenat bio nešto prirodno. Prema njegovom mišljenju, gluma je bila deo nje – unutrašnji impuls koji se ne može naučiti samo tehnikom.

Slavu nikada nije doživljavala kao svoje dostignuće

Možda je najzanimljiviji bio njen odnos prema slavi.

Odri nije smatrala da joj popularnost pripada. Naprotiv, doživljavala ju je kao nešto što joj je publika privremeno poklonila.

Znala je da se mišljenje javnosti može promeniti. LJudi mogu jednog dana da vas obožavaju, a već sutra da izgube interesovanje. Zato svoju slavu nije posmatrala kao nešto što je izgradila i što joj niko ne može oduzeti.

U tome se krije možda i najveći paradoks Odri Hepbern.

Žena koju su milioni smatrali oličenjem lepote, elegancije i talenta nije sebe videla kao nekoga ko je izuzetno poseban. Nije pokušavala da bude ikona – jednostavno je radila ono što je volela, ostajala skromna i zahvalna i dozvoljavala sebi da bude prirodna.

I upravo je ta nenametljiva autentičnost možda bila ono što ju je učinilo jednom od najvećih zvezda koje je Holivud ikada imao.

(Glossy)

BONUS VIDEO: 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas