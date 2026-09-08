SVI JOJ ZAVIDE NA SLAVI I OSKARU, A LJUBAV JOJ JE ZADALA NAJTEŽE UDARCE: Burna ljubavna priča Marion Kotijar

Marion Kotijar mnogi smatraju jednom od najtalentovanijih francuskih glumica, ali njen ljubavni život godinama je bio mnogo turbulentniji od njene blistave karijere. Iako je pronašla čoveka sa kojim je dobila dvoje dece i izgradila porodicu, ni ta ljubav nije potrajala zauvek.

Pre nego što je upoznala Gijoma Kanea, Marion je prošla kroz nekoliko bolnih iskustava koja su je duboko promenila.

NJena prva velika ljubav bio je glumac Žilijen Rasam, sin čuvenog reditelja Kloda Berija. NJihova veza počela je krajem devedesetih, u trenutku kada je Marion već gradila karijeru. Međutim, njihov odnos ubrzo je obeležila velika tragedija.

Rasam je, nakon niza porodičnih tragedija i problema sa drogom, doživeo težak pad sa prozora hotela i ostao paralizovan. Marion je, uprkos njegovom teškom stanju, ostala uz njega dve godine. NJihova veza bila je puna ljubavi, ali i ogromne emocionalne težine. Žilijen je, svestan koliko je njegova situacija promenila njihov život, čak insistirao da ga napusti. Marion ipak nije želela da ode.

NJegova smrt ostavila je dubok trag na glumicu. Kasnije je priznala da je dugo imala problem sa samom idejom sreće.

„Kada sam srećna, mučim sebe iščekivanjem gubitka i bola. Izbegavajući sreću, izbegavate patnju“, govorila je Marion.

Posle toga pokušavala je da pronađe novu ljubav. Bila je u vezi sa glumcem Gasparom Ulijelom, a potom i sa muzičarem Bobom Sinklerom. Nijedna od tih veza nije potrajala.

A onda se u njenom životu ponovo pojavio Gijom Kane.

NJih dvoje upoznali su se na snimanju filma „Voli me ako se usuđuješ“. U početku su bili samo prijatelji i kolege. Gijom je tada bio u braku sa glumicom Dajan Kruger, dok je Marion bila u vezi sa rediteljem Stefanom Geren-Tijerom.

Ipak, nakon što se Gijomov brak završio 2006. godine, njih dvoje su se slučajno sreli na pariskom aerodromu. Popili su kafu i razgovarali, a taj susret probudio je nešto što ranije nisu želeli da priznaju.

Ubrzo su počeli da se zabavljaju.

Godine 2009. pojavili su se zajedno u Kanu i bilo je očigledno da su zaljubljeni. Kasnije su dobili sina Marsela i ćerku Luiz, a Marion je o Gijomu govorila kao o čoveku koji je njen dom učinio potpunim.

„Kada sam sa mužem i decom, pripadam samo njima“, govorila je glumica.

NJihova ljubav delovala je snažno čak i kada su ih pratili brojni tračevi. Najpoznatiji je bio onaj o navodnoj romansi Marion i Breda Pita tokom snimanja filma „Saveznici“. Pričalo se čak i da je Pit otac njenog deteta. Marion je tada prvi i jedini put javno reagovala, jasno poručivši da je Gijom čovek njenog života.

„On je moja ljubav, moj najbolji prijatelj i jedini koji mi je potreban“, napisala je tada.

Ipak, ni velika ljubav nije bila dovoljna da njihova zajednica traje zauvek.

Posle gotovo dve decenije zajedno, Marion Kotijar i Gijom Kane su se razišli. Bez velikog skandala i javnog prepucavanja, ali iza zatvorenih vrata ostala je priča o ljubavi koja je počela kao prijateljstvo, prerasla u porodicu i, uprkos svemu, završila se.

Marion danas iza sebe ima Oskara, svetsku slavu i karijeru o kakvoj mnoge glumice sanjaju. Ali njen ljubavni život pokazuje da ni najveći uspesi ne mogu čoveka zaštititi od gubitka.

Možda je zato njena nekadašnja rečenica o sreći dobila sasvim novo značenje: najviše nas ponekad plaši upravo ono što najviše volimo da izgubimo.

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