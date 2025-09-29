Oglas
UNUKA GREJS KELI JE OLIČENJE ELEGANCIJE: Kada se Šarlot Kaziragi negde pojavi, sve druge žene padaju u drugi plan! (FOTO)

Ćerka princeze Karoline od Hanovera i unuka slavne Grejs Keli očarala je modnim izdanjem.

1759147161_profimedia-1041161594.jpg
Foto: Profimedia
Unuka Grejs Keli, Šarlot Kaziragi poznata je po svom gracioznom modnom stilu, pa gde god da se pojavi izaziva pažnju šire javnosti.

Ona je nedavno oduševila svojim modnim izdanjem na otvaranju sezone baleta u pariškoj Operi Garnier i pokazala zašto je jedna od najbolje odevenih članica monegaške porodice. 

Budući da je Šarlot godinama jedno od istaknutih lica luksuznog brenda Chanel, za ovu priliku je odabrala uravo jednu njihovu kreaciju iz kolekcije jesen-zima 2024/2025.

Šik crna haljina jednostavnog kroja bila je sve samo ne jednostavna.

Izrađena je višeslojno od tila i prekrivena svetlucavim aplikacijama i sve je ostavila bez reči.

U predelu dekoltea imala je grupu manjih dijamanata sa zanimljivom svetlucavom trakom koja je dala kombinaciji glamurozni izgled. 

Što se tiče mejkapa, on je bio veoma suptilan i prirodan. Nežan roze ruž na usnama joj je dao svežinu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ovog puta je odlučila da svoju smeđu kosu nosi podignutu u ležernoj visokoj punđi. 

(Glossy)

