Stalno sanjate istu osobu? Evo šta nam poručuje podsvest

Da li vam se deševa da istu osobu sanjate iznova i iznova?

Snovi mogu da budu neobični. Bilo da stalno sanjate o nekome koga jedva poznajete, imate detaljne i uznemirujuće snove o voljenim osobama ili doživljavate isti san iznova i iznova, može biti teško razumeti ih. Ipak, stručnjaci za snove veruju da iz naših snova može mnogo toga da se shvat8i.

Šta znači ako stalno sanjate o nekome u svom životu?

- Zavisi od toga o kome sanjate i šta se dešava u vašoj vezi sa tom osobom - kaže analitičar snova Lauri Loevenberg. Ako je to neko ko je veoma prisutan u vašem budnom životu, kao što je vaš partner, dete ili neko vama veoma blizak, možda ga redovno sanjate jer vaš um pokušava da proradi ili popravi nešto u vašem odnos sa njima, kaže Levenberg za Mind Body Green.

- Svrha sanjanja je uglavnom rešavanje problema - kaže Levenberg i dodaje.

- Ako sanjate svoje dete ili sanjate partnera, onda se možda dešava nešto što je zabrinjavajuće što želite da otkrijete, ali to ne znači da je loše. To samo znači da postoji nešto se dešava što pokušavate da bolje razumete na javi. Može biti važno obratiti pažnju na snove koji se ponavljaju, kaže stručnjak za snove dr Lesli Elis, i tražiti znakove

Loevenberg predlaže tumačenje vaših snova metaforički, a ne doslovno.

- Snovi nisu nužno linearni niti racionalni; oni su mnogo emotivniji, simboličniji i metaforičniji. Dakle, snove bi trebalo da gledamo metaforički, jer govore u metaforama.