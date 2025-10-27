SVI SE SMEJALI U VATIKANU Čuli šta je Kralj Čarls rekao: "Sigurno dobijate mnogo domaćih zadataka"

RADOSNI susret s učenicima bio je u potpunom kontrastu s glavnim razlogom posete – misom koju su Čarls i kraljica Kamila održali s papom u Sikstinskoj kapeli.

Kralj Čarls III je proteklih dana bio u Vatikanu na sastanku s papom Lavom XIV, a poseban trenutak dogodio se ispred Bazilike Svetog Petra, gde je kralj susreo učenike iz škole "Scuola Scuola Primaria San Paolo".

- Vaše Veličanstvo, škola San Paolo ima čast da vas pozdravi - na šta im je Čarls kroz smeh odgovorio uz namigivanje:

- Vaš engleski je izvrstan, bolji od mog italijanskog.

NJegova samoironična opaska izazvala je radost među učenicima.

Prema američkom časopisu "Pipl", kralj je zatim nasmejao prisutne kada se raspitao o njihovom školskom životu i duhovito primetio "da im se verovatno daje mnogo domaćih zadataka".

Radosni susret s učenicima bio je u potpunom kontrastu s glavnim razlogom posete – misom koju su Čarls i kraljica Kamila održali s papom u Sikstinskoj kapeli. Taj istorijski trenutak označava prvu zajedničku javnu molitvu britanskog monarha i pape još od reformacije u 16. veku i simbolizuje novo poglavlje u odnosima Katoličke i Anglikanske crkve.

