ZELENI NAPITAK KOJI JE OSVOJIO SVET: Zašto je MAČA sve češća zamena za kafu?

Da li ste već probali matcha kafu?

Smatra se da je zeleni čaj druga najpopularnija vrsta čaja na svetu. Prilično je popularan i svestran napitak - čak možete koristiti zeleni čaj da dodate ukus nekim desertima. Da li ste znali da postoji više od jedne vrste zelenog čaja, kao što su mača, senča, jasmin i još mnogo drugi, a upravo mača je ta koja je postala sve popularnija zamena za kafu širom sveta.

Mača kafu bi mnogi opisali kao napitak koji kombinuje energiju kafa sa blagodetima zelenog čaja. Osnova ovog napitka je mača prah, fini prah napravljen od posebno uzgajanih listova zelenog čaja. Za razliku od običnog čaja, kod mače se koristi ceo list, što znači da unosimo maksimalnu količinu antioksidanasa, vitamina i minerala.

Šta je mača?

Mača ili matcha je vrsta zelenog čaja, tako da potiče od iste biljke. Međutim, uzgaja se i obrađuje na specifičan način koji ga razlikuje od običnog zelenog čaja.

Biljke se zaklanjaju od sunca pre berbe da bi se poboljšala boja i smanjila gorčina, a zatim se listovi čaja otkinu, popare i melju u fini prah. Ovaj intenzivan proces znači da je matča generalno skuplja od zelenog čaja. Dok se zeleni čaj pravi umakanjem osušenih listova u vrućoj vodi, mača se pravi mešanjem praha u vrućoj vodi.

Zbog toga, matcha ima intenzivniji ukus od zelenog čaja.

Matcha takođe pruža veću koncentraciju korisnih jedinjenja, kao što su polifenoli bogati antioksidansima, u poređenju sa zelenim čajem. Istraživanja su pokazala da mača prah sadrži oko 11,3–24,67 mg kofeina po gramu, piše Real Simple. Poreklom je iz Kine, ali se sada uglavnom konzumira u Japanu.

Danas je mača popularna širom sveta, a mnogi je zamenjuju kafom.

BONUS VIDEO