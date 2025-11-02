Oglas
SIDNI KRAFORD SE SINOĆ POJAVILA SA ĆERKOM NA CRVENOM TEPIHU: Zasenile sve u eleganciji i glamuru koji se ne viđa često (FOTO)

Los Anđeles je sinoć bio domaćin humanitarnog događaja pod nazivom LACMA Art & Film Gala. Veče je okupilo brojne poznate ličnosti, što je bila savršena prilika za to da se događaj pretvori u modnu manifestaciju.

1762073913_profimedia-0983225232.jpg
Foto: Profimedia
Među prisustnima je bila i slavna Sidni Kraford koja je došla ruku pod ruku sa ćerkom koja postaje sve poznatije ime u svetu mode, i to sa velikim razlogom. 

NJih dve su se pojavile na događaju u glamuroznim toaletama koje se savršeno dupunjuju. Sidni (59) je blistala u raskošnoj zlatnoj haljini sa spuštenim ramenima, isprekidanu nizovima visećih perli, koja je pratila liniju tela i sijala pod svetlima reflektora. 

NJena ćerka Kaja Gerber (24) je s druge strane unela mladalačku svežinu, odabravši haljinu u upečatljivoj, jarkocrvenoj nijansi, sa sjajem koji je samo još više naglasio njenu figuru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Variety (@variety)

Sinoć nije prvi put da su Gerber i Kroford zajedno prošetale crvenim tepihom, a naslednica čuvene manekenke često oživljava mamine haljine koje su stajale u garderiberu decenijama: 

- Nedavno smo bile na jednom događaju i Kaja je pronašla moju staru haljinuč. Ništa me ne čini srećnijom. Ako želi da nosi nešto što sam ja nosila pre 30 godina, da li postoji  veći kompliment? - rekla je Sidni za Vog nedavno. 

Podsetimo, Sindi Kraford je ćerku Kaju Gerber dobila sa suprugom Rendijem Gerberom sa kojim ima i sina Preselija koji se takođe bavi manekenstvom. 

