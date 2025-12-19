ANA IVANOVIĆ U KAPUTU SEZONE: Ova boja je trenutno najveći trend, ali ne može svako da je ponese (FOTO)

Ana Ivanović već ide u korak sa trendovima za narednu godinu

Pantone je za sledeću godinu odabrao belu boju kao vodeći trend, kako u enterijeru tako i u modi, a neki su to već počeli da primenjuju. Ana Ivanović je tako spojila najnovije trendove sa dobro poznatom klasikom što vidimo na njenoj najnovijoj objavljenoj fotografiji.

Nekadašnja najbolja teniserka sveta je objavila fotografiju iz Minhena na kojoj je vidimo u belom kaputu, idealnom za sve one koji su naklonjeni minimalističkom luksuzu koji ne podleže trendovima.

Klasičnog kroja, sa dvorednim kopčanjem i širokim reverima, ovaj model odiše sofisticiranošću i lako se uklapa uz različite stilove - od dnevnih urbanih kombinacija do elegantnih večernjih izlazaka.

Ana je svoj model ponela uz crne pantalone i klasičan braon džemper. Ovako uparen uz jednostane tamne naočare za sunce i minimalne aksesoare, kaput postaje ključan komad zimskog garderobera.

Beli kaput nije uvek prvi za kojim ćemo posegnutu u prodavnici, kako zbog nežne boje, tako i zbog velike upadljivosti. Ali, sudeći po trendovima, vreme je da iskoračimo iz zone komfora.

