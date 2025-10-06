BRIŽIT MAKRON NE MOGU NI SKANDALI DA POREMETE: Obukla haljinu boje vina sa srebrnim detaljima i dokazala da je jača nego ikad

Francuski predsednik Emanuel Makron i nejgova supruga Brižit Makron učestvovali su na svečanoj večeri povodom abdikacije velikog vojvode Henrija u korist njegovog sina, velikog vojvode Guilauma.

Dok je Emanuel Makron na gala večeri održanoj u Luksemburgu nosio vrlo formalan frak uz belu košulju i belu leptir-mašnu, prva dama odlučila se za dugu haljinu boje vina.

Brižit Makron svojim je izdanjem ponovo pokazala zašto je mnogima sinonim elegancije - blistala je u u sofisticiranom izdanju koje spaja klasičan glamur i savremenu prefinjenost.

Duga, pripijena haljina raskošne bordo boje i gornji deo ukrašen srebrnim nitima koje čine mrežasti dezen. Taj detalj unosi moderni moment u inače klasičnu siluetu, ističući figuru prve dame s merom i stilom.

Foto: Profimedia

Prva dama izdanje je upotpunila torbicom modne kuće Luj Viton, kojoj je uklonila kaiš kako bi je nosila poput klač torbice.

Na nogama su zablistale srebrne salonke s visokom potpeticom, koje su se savršeno uklopile s gornjim delom haljine i dodacima.

Brižit je ostala verna svom prepoznatljivom bjuti potpisu – raspuštenoj frizuri s volumenom i šiškama koje uokviruju lice.

Minimalna šminka naglasila je njene plave oči, dok su viseće minđuše dodale dozu luksuza bez preterivanja.

I ovaj put prva dama Francuske ostala je verna jednostavnosti, sofisticiranosti i bezvremenskom šarmu što se pokazalo kao pun pogodak.