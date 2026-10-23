DA LI SE POSTI ZA SVETU PETKU OVE GODINE? Evo šta nalažu običaji

U mnogim domovima Sveta Petka nije samo crveno slovo u crkvenom kalendaru već praznik koji okuplja porodicu i podseća na stare običaje.

Dok se domaćice polako pripremaju za slavsku trpezu, a porodice planiraju okupljanje sa rođacima i prijateljima, mnogi se pitaju da li se na Svetu Petku posti i kakva bi trpeza trebalo da bude.

Ove godine dilemu dodatno podstiče činjenica da Sveta Petka "pada" u utorak, pa mnogi ne znaju da li je post na ovaj dan obavezan ili ne, s obzirom na to da je praznik obeležen crvenim slovom. Odgovor je važan svima koji žele da praznik posvećen svetiteljki veoma poštovanoj u srpskom narodu obeleže u skladu sa crkvenim pravilima, ali i da sačuvaju običaje koji se u njihovim porodicama prenose generacijama.

Kako se Sveta Petka 2026. godine proslavlja u utorak, tog dana nije propisan post, pa slavska trpeza može da bude mrsna. Ipak, to pravilo ne važi za oba slavska dana, odnosno za svečare koji će imati goste i 27. i 28. oktobra.

Kakva trpeza se priprema za Svetu Petku?

Kada je u pitanju krsna slava, najvažniji su slavski kolač, slavsko žito, vino i slavska sveća. Oni imaju posebno mesto u obeležavanju slave, dok se ostala jela pripremaju u skladu sa crkvenim pravilima, mogućnostima domaćina i porodičnim običajima.

Budući da ove godine Sveta Petka "pada" na dan kada se ne posti, domaćini mogu da pripreme mrsnu trpezu. Na njoj se mogu naći supa, sarma, pečenje i druga mrsna jela koja se tradicionalno služe kada se porodica i prijatelji okupe povodom krsne slave.

Ipak, svečari koji će imati goste drugog dana slave trebalo bi da pripreme trpezu na vodi, jer crkveni kalendar propisuje da je sreda, 28. oktobar, ove godine dan kada se posti na vodi.

Zašto se Sveta Petka toliko poštuje u srpskom narodu?

Prepodobna mati Paraskeva, u narodu poznata kao Sveta Petka, jedna je od najpoštovanijih svetiteljki u pravoslavlju. NJen praznik za mnoge vernike predstavlja dan molitve, nade i duhovnog mira, a brojne porodice obeležavaju ga kao svoju krsnu slavu.

Na ovaj dan vernici odlaze u crkvu, pale sveće i mole se Svetoj Petki, tražeći utehu, zdravlje i blagoslov za svoje najmilije. Zato je, uz sve pripreme za goste i slavsku trpezu, važno imati na umu da se Sveta Petka ne svodi samo na običaje i hranu. Suština slave je u molitvi, veri i okupljanju porodice, a slavski sto treba da bude izraz gostoprimstva i ljubavi prema onima sa kojima delimo ovaj poseban dan.

(Lepa i srećna)