DO SAD SU SE PRINCEZE OBLAČILE KAO DAME: Grčka princeza šokirala stajlingom za najveći modni događaj

I dok su jedni kritikovali način odevanja, drugi su, pak, princezu pohvalili zbog stila koji ne robuje kraljevskim normama.

Princeza Marija Olimpija od Grčke često izaziva oduševljenje svojim neobičnim modnim izrazom, a pažnju je privukla i na ovogodišnjoj Nedelji mode u Parizu. Marija je bila gost na reviji brenda "Miu Miu", a njeno ležerno izdanje privuklo je pažnju mnogih.

I dok su jedni kritikovali način odevanja, drugi su, pak, princezu pohvalili zbog stila koji ne robuje kraljevskim normama.

Naime, Marija je za reviju gorepomenutog brenda odlučila da ponese sportsku kombinaciju koja dosta podseća na onu koju oblačite za "trčanje u svom kraju".

Foto: Profimedia

Opušteni outfit je upotpunila crnom torbicom, ali i crvenom majicom koja je "razbila" monohromatsko izdanje.

Kosu je stilizovala na najjednostavniji način - odlučila se za opuštenu frizuru, ali i za jedva primetnu šminku koja daje utisak prirodnog luka.

Ko je princeza Marija Olimpija od Grčke?

Princeza Marija Olimpija rođena je u NJujorku 25. jula 1996. godine. Poznato je da je 2016. diplomirala na njujorškoj Školi dizajna Parsons.

Takođe, diplomirala je i na Školi individualnih studija modnog poslovanja i marketinga Galatin na univerzitetu NJujork. Zanimljivo je da Olimpija ne govori grčki jezik.

Ona je moderna plemkinja koja uživa u raskoši svoje krune, ali isto tako razume i probleme običnog sveta. Nije u centru pažnje svetske javnosti, ali je jednom prilikom rekla sledeće:

"Ja sam princeza jer nosim tu titulu, ali sam istovremeno neko ko vodi sasvim normalan život", navela je za "Vanity Fair".

(Super žena)

BONUS VIDEO: