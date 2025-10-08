Oglas
· · Komentari: 0

DO SAD SU SE PRINCEZE OBLAČILE KAO DAME: Grčka princeza šokirala stajlingom za najveći modni događaj

I dok su jedni kritikovali način odevanja, drugi su, pak, princezu pohvalili zbog stila koji ne robuje kraljevskim normama.

1759926522_profimedia-1043839325.jpg
Foto: Profimedia
Princeza Marija Olimpija od Grčke često izaziva oduševljenje svojim neobičnim modnim izrazom, a pažnju je privukla i na ovogodišnjoj Nedelji mode u Parizu. Marija je bila gost na reviji brenda "Miu Miu", a njeno ležerno izdanje privuklo je pažnju mnogih.

Naime, Marija je za reviju gorepomenutog brenda odlučila da ponese sportsku kombinaciju koja dosta podseća na onu koju oblačite za "trčanje u svom kraju".

Foto: Profimedia

Opušteni outfit je upotpunila crnom torbicom, ali i crvenom majicom koja je "razbila" monohromatsko izdanje.

Kosu je stilizovala na najjednostavniji način - odlučila se za opuštenu frizuru, ali i za jedva primetnu šminku koja daje utisak prirodnog luka.

Ko je princeza Marija Olimpija od Grčke?

Princeza Marija Olimpija rođena je u NJujorku 25. jula 1996. godine. Poznato je da je 2016. diplomirala na njujorškoj Školi dizajna Parsons.

Takođe, diplomirala je i na Školi individualnih studija modnog poslovanja i marketinga Galatin na univerzitetu NJujork. Zanimljivo je da Olimpija ne govori grčki jezik. 

Ona je moderna plemkinja koja uživa u raskoši svoje krune, ali isto tako razume i probleme običnog sveta. Nije u centru pažnje svetske javnosti, ali je jednom prilikom rekla sledeće:

"Ja sam princeza jer nosim tu titulu, ali sam istovremeno neko ko vodi sasvim normalan život", navela je za "Vanity Fair".

(Super žena)

BONUS VIDEO:

 

