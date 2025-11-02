Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

KOJE JE NAJBOLJE VREME ZA RUČAK? Lekari upozoravaju na grešku koju većina pravi

Da li postoji optimalno vreme za obrok usred dana i da li se ručak može jesti prerano ili prekasno?

1762078711_shutterstock_626756180.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Iako se o njemu ne govori kao o doručku, ručak je podjednako važan obrok. 

- Pravilno snabdevanje našeg tela hranljivim materijama koje su nam potrebne za vreme ručka pomaže u obezbeđivanju održive energije tokom celog dana i deluje na sprečavanje prejedanja i nezdrave želje za grickalicama kasnije tokom dana - kaže Lena Baković, registrovani dijetetski specijalista za Real Simple. 

Najbolje vreme za ručak

Kada je u pitanju vreme ručka, ono treba da se uskladi sa vašim rasporedom i rutinama dana.

- Idealno vreme zaista zavisi od potreba pojedinca i njegovih ciklusa spavanja i buđenja. Ako se neko probudi u 7 ujutru i pojede hranljiv doručak u 8 ujutru, onda će verovatno osetiti znakove gladi otprilike četiri do pet sati kasnije, između 12 i 13 časova.

Najvažnije je da ručak bude podjednako udaljen od doručka i večere. I ti obroci ne bi trebalo da budu razmaknuti duže od 12 sati, kako bi se omogućio pristojan period posta preko noći, što je povezano sa gubitkom težine i dobrim metaboličkim zdravljem.

- Većina ljudi doručkuje i ruča u roku od četiri sata jedno od drugog - kaže Adam Kolins, vanredni profesor ishrane na Univerzitetu u Sariju. Ali Kolins preporučuje da se između obroka ostavi najmanje četiri sata pauze i da se tokom tih pauza izbegavaju grickalice i pića, posebno ona koja sadrže ugljene hidrate. Veći razmak između obroka – ako, na primer, jedete između 8 i 20 časova, ručaćete oko 14 časova – daje vašem telu prostor za kraće periode posta tokom dana.

Idealno bi bilo da ručak uključuje razne grupe namirnica kako bi se podstakla ravnoteža makro i mikronutrijenata.

- Ako pomislimo na tanjir (veličine od 20 do 25 centimetara), uvek volim da polovinu tanjira napunim povrćem, četvrtinu tanjira čistim proteinima, kao što su riba, živina ili mahunarke, a preostalu četvrtinu složenim izvorom ugljenih hidrata, kao što je kinoa, smeđi pirinač ili slatki krompir - dodaje Baković. Ove proporcije zdrave hrane ne samo da vam obezbeđuju neophodne hranljive materije, već i podstiču stabilne nivoe energije i mentalnu jasnoću potrebnu za suočavanje sa drugom polovinom dana.

BONUS VIDEO



 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas