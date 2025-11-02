KOJE JE NAJBOLJE VREME ZA RUČAK? Lekari upozoravaju na grešku koju većina pravi

Da li postoji optimalno vreme za obrok usred dana i da li se ručak može jesti prerano ili prekasno?

Iako se o njemu ne govori kao o doručku, ručak je podjednako važan obrok.

- Pravilno snabdevanje našeg tela hranljivim materijama koje su nam potrebne za vreme ručka pomaže u obezbeđivanju održive energije tokom celog dana i deluje na sprečavanje prejedanja i nezdrave želje za grickalicama kasnije tokom dana - kaže Lena Baković, registrovani dijetetski specijalista za Real Simple.

Najbolje vreme za ručak

Kada je u pitanju vreme ručka, ono treba da se uskladi sa vašim rasporedom i rutinama dana.

- Idealno vreme zaista zavisi od potreba pojedinca i njegovih ciklusa spavanja i buđenja. Ako se neko probudi u 7 ujutru i pojede hranljiv doručak u 8 ujutru, onda će verovatno osetiti znakove gladi otprilike četiri do pet sati kasnije, između 12 i 13 časova.

Najvažnije je da ručak bude podjednako udaljen od doručka i večere. I ti obroci ne bi trebalo da budu razmaknuti duže od 12 sati, kako bi se omogućio pristojan period posta preko noći, što je povezano sa gubitkom težine i dobrim metaboličkim zdravljem.

- Većina ljudi doručkuje i ruča u roku od četiri sata jedno od drugog - kaže Adam Kolins, vanredni profesor ishrane na Univerzitetu u Sariju. Ali Kolins preporučuje da se između obroka ostavi najmanje četiri sata pauze i da se tokom tih pauza izbegavaju grickalice i pića, posebno ona koja sadrže ugljene hidrate. Veći razmak između obroka – ako, na primer, jedete između 8 i 20 časova, ručaćete oko 14 časova – daje vašem telu prostor za kraće periode posta tokom dana.

Idealno bi bilo da ručak uključuje razne grupe namirnica kako bi se podstakla ravnoteža makro i mikronutrijenata.

- Ako pomislimo na tanjir (veličine od 20 do 25 centimetara), uvek volim da polovinu tanjira napunim povrćem, četvrtinu tanjira čistim proteinima, kao što su riba, živina ili mahunarke, a preostalu četvrtinu složenim izvorom ugljenih hidrata, kao što je kinoa, smeđi pirinač ili slatki krompir - dodaje Baković. Ove proporcije zdrave hrane ne samo da vam obezbeđuju neophodne hranljive materije, već i podstiču stabilne nivoe energije i mentalnu jasnoću potrebnu za suočavanje sa drugom polovinom dana.

