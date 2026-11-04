Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NAJLEPŠA IMENA ZA DECU ROĐENU U NOVEMBRU: Simbolizuju vatru, toplotu i mir

Jedno od najvažnijih, ali i najzanimljivih pitanja sa kojim se suočavaju parovi tokom trudnoće jeste ime koje će dati bebi.

1793794820_baby-catching-a-yellow-leaf-Depositphotos_28908499_S.jpg
Foto: Deposit/ asife
Oglas

Budući da će ga nositi celog života, roditelji žele da ono bude i moderno, ali i da zvuči lepo, moćno, da se "slaže" s prezimenom i da ima neko lepo ili jako značenje.

Nekada su se deci davala ime sa jakom simbolikom, uz verovanje da ću im  život biti takav kako ime ime glasi. Na primer, ime Vuk davalo se često u porodicama gde je puno dece umiralo po rođenju, jer je vuk životinja koja preživljava i najteže uslove, a sa željom da to dete preživi, baš kao i vuk. Drugi su davali imena po svojim precima, treći su inspiraciju pronalazili u cveću, prirodi, voću...

Između ostalog, imena su se davala i prema godišnjim dobima. Jesenja imena birala su po tome da li imaju neko toplo značenje ili podsećaju svojom simbolikom na najlepše godišnje doba... Tako su se izdvojila i najlepša imena za bebe rođene u novembru, pa ako još uvek nemate ideju kako da nazovete svoju bebu, evo jedne liste imena koja može da vam posluži kao inspiracija.

Ognjen

Ognjen je slovensko ime povezano sa rečju „oganj“. Simbolizuje vatru, snagu i toplinu, pa posebno odgovara jesenjem periodu, kada vatra i svetlost postaju simboli doma, sigurnosti i okupljanja.

Mihajlo

Mihajlo je ime hebrejskog porekla, duboko ukorenjeno u srpskoj i hrišćanskoj tradiciji. Posebno se može povezati sa jeseni zbog Miholjdana, koji se obeležava u oktobru, ali i zbog „miholjskog leta“, perioda toplih i sunčanih jesenjih dana.

Vuk

Vuk je jedno od najstarijih slovenskih imena kod Srba. Tradicionalno mu se pripisuju snaga, zaštita i izdržljivost. NJegova snažna povezanost sa prirodom daje mu posebno lep karakter za dete rođeno u jesen.

Lenka

Lenka ima slovenske korene i znači "sjajna" ili "plodna". Jednostavno i zvučno ime savršeno se uklapa u jesenji period, simbolizujući nežnost, blagost i toplinu.

Iskra

Iskra je slovensko ime sa vrlo jasnom simbolikom: mala iskra svetlosti i vatre. Asocira na energiju, novi početak i toplinu koja ostaje i kada dani postaju hladniji.

Mila

Mila je staro slovensko ime izvedeno iz korena „mil“, sa značenjem draga, mila i voljena. Kratko i nežno, nosi osećaj topline i bliskosti, zbog čega se lepo povezuje sa mirnijom i toplijom atmosferom jeseni.

(Yumama)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas