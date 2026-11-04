NAJLEPŠA IMENA ZA DECU ROĐENU U NOVEMBRU: Simbolizuju vatru, toplotu i mir

Jedno od najvažnijih, ali i najzanimljivih pitanja sa kojim se suočavaju parovi tokom trudnoće jeste ime koje će dati bebi.

Budući da će ga nositi celog života, roditelji žele da ono bude i moderno, ali i da zvuči lepo, moćno, da se "slaže" s prezimenom i da ima neko lepo ili jako značenje.

Nekada su se deci davala ime sa jakom simbolikom, uz verovanje da ću im život biti takav kako ime ime glasi. Na primer, ime Vuk davalo se često u porodicama gde je puno dece umiralo po rođenju, jer je vuk životinja koja preživljava i najteže uslove, a sa željom da to dete preživi, baš kao i vuk. Drugi su davali imena po svojim precima, treći su inspiraciju pronalazili u cveću, prirodi, voću...

Između ostalog, imena su se davala i prema godišnjim dobima. Jesenja imena birala su po tome da li imaju neko toplo značenje ili podsećaju svojom simbolikom na najlepše godišnje doba... Tako su se izdvojila i najlepša imena za bebe rođene u novembru, pa ako još uvek nemate ideju kako da nazovete svoju bebu, evo jedne liste imena koja može da vam posluži kao inspiracija.

Ognjen

Ognjen je slovensko ime povezano sa rečju „oganj“. Simbolizuje vatru, snagu i toplinu, pa posebno odgovara jesenjem periodu, kada vatra i svetlost postaju simboli doma, sigurnosti i okupljanja.

Mihajlo

Mihajlo je ime hebrejskog porekla, duboko ukorenjeno u srpskoj i hrišćanskoj tradiciji. Posebno se može povezati sa jeseni zbog Miholjdana, koji se obeležava u oktobru, ali i zbog „miholjskog leta“, perioda toplih i sunčanih jesenjih dana.

Vuk

Vuk je jedno od najstarijih slovenskih imena kod Srba. Tradicionalno mu se pripisuju snaga, zaštita i izdržljivost. NJegova snažna povezanost sa prirodom daje mu posebno lep karakter za dete rođeno u jesen.

Lenka

Lenka ima slovenske korene i znači "sjajna" ili "plodna". Jednostavno i zvučno ime savršeno se uklapa u jesenji period, simbolizujući nežnost, blagost i toplinu.

Iskra

Iskra je slovensko ime sa vrlo jasnom simbolikom: mala iskra svetlosti i vatre. Asocira na energiju, novi početak i toplinu koja ostaje i kada dani postaju hladniji.

Mila

Mila je staro slovensko ime izvedeno iz korena „mil“, sa značenjem draga, mila i voljena. Kratko i nežno, nosi osećaj topline i bliskosti, zbog čega se lepo povezuje sa mirnijom i toplijom atmosferom jeseni.

(Yumama)