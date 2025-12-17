Oglas
OVI POKLONI SE NIKAKO NE NOSE DOMAĆINU ZA SVETOG NIKOLU: Veruje se da donose nesreću!

Ako upravo razmišljate šta da ponesete za slavu kao poklon, ovo je pravi tekst za vas!

Sveti Nikola je jedan od najomiljenijih hrišćanskih svetaca, čudotvorac i zaštitnik moreplovaca, putnika i dece. U Srbiji predstavlja najčešću porodičnu slavu – mnogi domaćini slave, a veliki broj Srba odlazi u goste.

Kako se približava ovaj praznik, često se javlja dilema: šta pokloniti domaćinu da bude prikladno i donese radost, a ne loše vibracije?

Pokloni za slavu biraju se pažljivo, jer neka verovanja upozoravaju da određeni predmeti mogu doneti nesreću ili simbolizovati negativne stvari. Pored poklona, treba obratiti pažnju i na izbor cvetnih aranžmana. Pokloni koje treba izbegavati:

Sat

U nekim kulturama poklanjanje sata smatra se nepristojnim, jer podseća na prolaznost vremena i života. U kineskoj tradiciji reč za „sat“ zvuči slično kao reč za „propast“ ili „smrt“.

Nož

Oštri predmeti, kao što su noževi, često se povezuju sa svađom ili prekidom odnosa. Veruje se da „seku“ veze, pa se ne preporučuje kao poklon.

Crvene ruže bez trnja

Smatra se da ovakve ruže simbolizuju krhku ili prolaznu ljubav i stoga nisu idealan izbor za slavu.

Buket belih ljiljana

Beli ljiljani često se povezuju sa pogrebima i smrću, pa ih neki domaćini izbegavaju kao poklon. Bolje je odabrati drugo cveće koje donosi radost.

Slike sa tužnim ili mračnim motivima

Umetnička dela koja prikazuju tugu ili mračnu atmosferu mogu biti neprikladna, naročito ako domaćin nije izrazio interes za takve motive.

Šta je prihvatljivo poneti

Domaćinu možete poneti:

  • omiljenu kafu ili bombonjeru
  • šoljice za kafu ili čaj
  • piće koje voli
  • male simbolične poklone koji donose radost

Ovaj pristup pokazuje pažnju, poštovanje prema domaćinu i duh praznika, čuvajući tradiciju Svetog Nikole.

(Lepa & Srećna)

