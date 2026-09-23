PREVARIO ŽENU SA 3.000 ŽENA, SIN GODINAMA NE PRIČA S NJIM: Sa 83 i dalje osvaja mnogo mlađe, a njegove ljubavne tajne šokirale javnost

Hulio Iglesijas, proslavio je svoj 83. rođendan, a priče da je "žene menjao kao čarape" pratile su ga do pre samo nekoliko godina

Hulio Iglesijas ušao je u istoriju kao najuspešniji latino izvođač svih vremena, čovek koji je prodao više od 300 miliona albuma i sa prepoznatljivim, baršunastim glasom opčinio generacije slušalaca širom planete. Međutim, tokom cele njegove višedecenijske karijere, impozantni muzički uspesi neretko bi pali u drugi plan zbog više nego turbulentnog privatnog života.

Mediji su često u drugi plan stavljali njegove koncerte i oborene rekorde, dajući prednost nepreglednom nizu ljubavnih afera, skandala i imidžu najvećeg svetskog zavodnika koji ga je pratio u stopu.

Podsetimo, Hulio iza sebe ima dva braka u kojim je dobio devetoro dece, iako je samo osam priznao, a najpoznatiji naslednik je svakako Enrike Iglesijas koji je nastavio stopama slavnog oca.

Ipak, ova činjenica nije ih zbližila, naprotiv. NJihov odnos bio je toliko narušen da nisu pričali preko 10 godina, a situacija se promenila tek kada je postao deda, odnosno, kada su Enrike i Ana Kurnjikova dobili decu.

Najveći problem u njihovom odnosu bio je Huliov ego, pa čak i rivalstvo, a dugo se pisalo i da je Enrike jako zamerao ocu neverstva. Navodno je imao čak 3.000 ljubavnica za života, a iako ima 83, i dalje se ne smiruje. Naprotiv! Čini se da što je stariji juri sve mlađe i mlađe devojke, što mu javnost konstantno zamera.

Prvi brak, afere i ljubomora

Podsetimo, Hulio je prvi put rekao "da" prelepoj novinarki i manekenki Isabel Prejsler. Sa venčanjem se požurilo jer je Isabel već bila trudna.

Međutim, dok su u očima javnosti prikazivani kao savršen par, istina je bila drugačija. Hulio je provodio vreme na turnejama, a mediji su brujali o aferama koje je imao. U isti mah, iako je bio neveran, bio je neverovatno ljubomoran prema Isabel, te ju je držao u "zlatnom kavezu". Tokom braka su dobili troje dece.

Presekla je 1978. godine nakon čega je usledio razvod, ali i duga borba za starateljstvo, naročito kada se Izabel udala po drugi put što je Hulio doživeo kao udarac na ego.

Sve je dodatno eskaliralo kada su deca krajem 1980-ih morala da napuste Španiju i presele se kod Hulija u Majami radi bezbednosti, nakon što je baskijska teroristička organizacija ETA kidnapovala Hulijevog oca.

Drugi brak sa dve decenije mlađom

Nakon svega, Hulio je ušao u drugi brak sa holandskom manekenkom Mirandom Rejnsburger, koja je zbog njega ostavila supruga.

Međutim, Hulio se i u ovom braku ponašao isto iako je tvrdio da joj je bio veran. Ipak, čini se da je Miranda svesno odlučila da zažmuri na afere, čak i sada kada je nedavno isplivalo šta je Hulio radio ženama koje su radile za njega.

Podsetimo, više žena je iznelo ozbiljne optužbe protiv Hulija, tvrdeći da ih je prisiljavao na odnose, te da ih je kontrolosao i držao kao robove.

Iglesijas je optužbe demantovao, ali malo ko mu je poverovao, te ostaje da vidimo kakav će epilog biti na sudu, nakon istrage.

(Mondo)

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