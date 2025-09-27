Oglas
RECEPT ZA TITOV AJVAR U 2 BOJE: Isprobajte maršalov omiljeni specijalitet koji se veoma lako priprema

Josip Broz Tito bio je poznat kao veliki hedonista i ljubitelj domaće kuhinje.

1758962685_1700574532_Untitled.jpg
Foto: reprint TV Novosti
Među brojnim specijalitetima koje je Tito voleo, posebno mesto zauzimao je ajvar u dve boje – crvenoj i zelenoj. Ovaj recept, koji se i danas prenosi kao deo kulinarske tradicije, pripremao je njegov kuvar Škrba, a kasnije ga je sačuvao i Stambol Geštamov, čuvar srpske gastronomske baštine.

Zašto je Titov ajvar poseban?

Priprema se u dve boje – crvenoj i zelenoj
Ne koristi se šećer, što ga čini autentičnim i prirodnim
Recept je deo istorije i kulture jugoslovenske kuhinje

Titov ajvar - sastojci:

25 komada crvenih ili zelenih paprika babura
1 plavi patlidžan
Ulje
So
Esencija

Titov ajvar - priprema:

Paprike i patlidžan ispecite na plotni (izbegavajte rernu).
Ostavite da se potpare, zatim oljuštite i dobro ocedite.
Sameljite povrće jednom na mašini za mlevenje mesa.
U širokoj šerpi zagrejte ulje, dodajte smesu i neprestano mešajte.
Kada varjača počne da ostavlja trag, dodajte so i esenciju.
Kratko pržite i sipajte vreo ajvar u prethodno zagrejane tegle.
Tegle vratite u rernu na pola sata da se uhvati korica, zatim zatvorite i ostavite da se hlade.

Tajna dugotrajnosti

Tegle se zagrevaju u rerni pre sipanja ajvara
Površina ajvara dobija zaštitnu koricu
Tegle se zatvaraju pek-papirom i hlade u ćebetu

Spoj tradicije i istorije

Titov ajvar u dve boje nije samo recept, već i deo kulinarske istorije. Spoj tradicije, jednostavnih sastojaka i posebne pripreme čini ga jedinstvenim specijalitetom koji i danas inspiriše ljubitelje domaće zimnice.

(Krstarica)

