RECEPT ZA TITOV AJVAR U 2 BOJE: Isprobajte maršalov omiljeni specijalitet koji se veoma lako priprema

Josip Broz Tito bio je poznat kao veliki hedonista i ljubitelj domaće kuhinje.
Među brojnim specijalitetima koje je Tito voleo, posebno mesto zauzimao je ajvar u dve boje – crvenoj i zelenoj. Ovaj recept, koji se i danas prenosi kao deo kulinarske tradicije, pripremao je njegov kuvar Škrba, a kasnije ga je sačuvao i Stambol Geštamov, čuvar srpske gastronomske baštine.
Zašto je Titov ajvar poseban?
Priprema se u dve boje – crvenoj i zelenoj
Ne koristi se šećer, što ga čini autentičnim i prirodnim
Recept je deo istorije i kulture jugoslovenske kuhinje
Titov ajvar - sastojci:
25 komada crvenih ili zelenih paprika babura
1 plavi patlidžan
Ulje
So
Esencija
Titov ajvar - priprema:
Paprike i patlidžan ispecite na plotni (izbegavajte rernu).
Ostavite da se potpare, zatim oljuštite i dobro ocedite.
Sameljite povrće jednom na mašini za mlevenje mesa.
U širokoj šerpi zagrejte ulje, dodajte smesu i neprestano mešajte.
Kada varjača počne da ostavlja trag, dodajte so i esenciju.
Kratko pržite i sipajte vreo ajvar u prethodno zagrejane tegle.
Tegle vratite u rernu na pola sata da se uhvati korica, zatim zatvorite i ostavite da se hlade.
Tajna dugotrajnosti
Tegle se zagrevaju u rerni pre sipanja ajvara
Površina ajvara dobija zaštitnu koricu
Tegle se zatvaraju pek-papirom i hlade u ćebetu
Spoj tradicije i istorije
Titov ajvar u dve boje nije samo recept, već i deo kulinarske istorije. Spoj tradicije, jednostavnih sastojaka i posebne pripreme čini ga jedinstvenim specijalitetom koji i danas inspiriše ljubitelje domaće zimnice.
