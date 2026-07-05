TRIK ZA PRAVLJENJE TESTA: Ostaće mekano i treći dan, a tajna je u sledeće dve namirnice

Dve namirnice iz svake kuhinje menjaju sve.

Domaći hleb koji drugog jutra liči na ciglu poznat je svakoj domaćici. Rešenje ovog problema košta manje od 50 dinara, a obe namirnice verovatno već imate u frižideru i špajzu. Pitanje kako da testo bude mekano i posle dva dana svodi se na jednostavan pekarski trik: dodavanje jedne kašike ulja i malo mleka u prahu ili jogurta. Bez skupe opreme i bez posebnih mikseva brašna.

Zašto se hleb uopšte suši preko noći?

Tokom pečenja, skrob u brašnu se puni vodom i bubri. Čim se hleb ohladi, ta voda polako isparava, skrob otvrdne, a vi dobijate suvu sredinu koja se mrvi. Obična voda ne može da zadrži vlagu na duže staze. Tu na scenu stupaju masti koje fizički blokiraju sušenje i čine da hleb sa samo 20 grama ulja ostane svež, dok se onaj umešen samo sa vodom već sutradan pretvara u dvopek.

Dve namirnice koje menjaju sve

Pekari ne prepuštaju stvar slučaju. Oni tačno znaju koje dve jeftine komponente garantuju mekoću:

Kašika ulja na 500 grama brašna: Bilo da koristite suncokretovo ili maslinsko, ulje oblaže niti glutena i usporava isušivanje. Zato pogača ostaje mekana i kada je isečete trećeg dana za doručak.

Dve kašike mleka u prahu: Mlečni šećer laktoza zadržava vodu unutar sredine i dodatno hrani kvasac. Hleb zbog toga duže miriše na sveže i dobija prelepu zlatnu koru.

Savet plus: Ako nemate mleko u prahu, tri kašike gustog jogurta rade sličan posao. Jogurt daje testu vlagu, a usput pruža i blago kiselkast ukus koji je savršen za domaću gibanicu.

Fatalna greška sa količinom brašna koju svi pravimo

Najveći problem kod mešenja zapravo nije kvasac, nego previše brašna. Većina domaćica dodaje brašno sve dok testo potpuno ne prestane da se lepi za prste.

Suvo i tvrdo testo u startu nema dovoljno vlage, pa ne može ostati mekano ni nekoliko sati nakon pečenja. Ostavite testo malo lepljivim. Samo pospite brašnom dasku na kojoj radite i pustite ga da odmori 40 minuta. Mreža glutena će sama da odradi posao i upije višak tečnosti.

Isti trik radi i za pite i gibanice

Ova formula ne važi samo za hleb. Ako spremate pitu ili gibanicu, umesto da kore premazujete čistim uljem, umutite jednu kašiku ulja sa dve kašike jogurta. Premažite svaki sloj ovom smesom. Kore će ostati neverovatno savitljive, pita se neće raspadati pod nožem, a sutradan kada je podgrejete neće škripati pod zubima. Razlika je ogromna, a košta vas minimalno.

(Krstarica)

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