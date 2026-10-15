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VEŽBA ZA RUKE KOJA MOŽE DA SE RADI I DOK GLEDAMO TELEVIZIJU: Dženifer Garner je obožava

Za čvršće ruke nije neophodna teretana niti naporan trening.

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Foto: Jennifer Graylock-Graylock.com / Avalon / Profimedia
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Sa 57 godina, Dženifer Aniston je pronašla moćno oružje protiv mlitavih ruku: jednostavnu vežbu za triceps, koristeći traku za otpor, koju radi u svojoj dnevnoj sobi. Bez teretane, bez tegova, samo precizan pokret koji cilja zadnji deo nadlaktice, deo koji počinje da se opušta posle 50. godine.

Glumica je promenila pristup vežbanju nakon nekoliko povreda. Umesto da se oslanja isključivo na intenzivan kardio, okrenula se funkcionalnom treningu Pvolve koji naglašava snagu, pokretljivost i kontrolisane pokrete.

Jedna od njenih omiljenih vežbi namenjena je tricepsima, mišićima na zadnjoj strani nadlaktice. NJihova snaga važna je za svakodnevne pokrete, a redovan trening može doprineti boljoj definiciji ruku.

Aniston je posebno pohvalila elastičnu traku za vežbanje: "Traka je odlična za ruke”, izjavila je, dodajući da vežbu može da radi "dok kuva kafu ujutru, dok gleda TV, ili čak tokom video-konferencije“.

Kako se izvodi vežba za triceps?

Za ovaj pokret potrebna je elastična traka za vežbanje koja pruža otpor.

  • Stanite ili sedite uspravno, sa ramenima opuštenim i laktovima blizu tela. Jednom rukom održavajte traku zategnutom ispred sebe.
  • Drugom rukom povlačite traku unazad, uz telo, dok polako ispružate lakat. Nadlaktica treba da ostane što mirnija, a pokret da dolazi iz podlaktice.
  • Polako savijte lakat i vratite ruku u početni položaj, bez naglog popuštanja trake.
  • Uradite 8 ponavljanja, a zatim promenite ruku. Početnici mogu krenuti sa jednom ili dve serije, pa postepeno povećavati opterećenje. 
  • Važno je da pokret bude kontrolisan, bez zamaha i podizanja ramena. Otpor trake treba da bude takav da vežbu možete izvesti pravilno, bez bola.

(Sensa)

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