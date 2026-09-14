VRAĆAJU SE U IGRU: Ova 3 horoskopska znaka očekuje veliki preokret do kraja septembra

Druga polovina septembra će vam se odužiti za sve ono loše i pogrešno što ste doživeli u prvoj polovini. Saznajte koja tri horoskopska znaka će "procvetati".

Ponekad mesec počne sasvim obično, a onda jedna vest, susret ili odluka potpuno promene njegov tok. Prema astrološkim tumačenjima, tri horoskopska znaka bi u drugoj polovini septembra mogla doživeti upravo takav preokret, posebno na polju ljubavi, posla i ličnih planova.

Ovan

Ovnovi bi uskoro mogli shvatiti da se nešto što su smatrali propuštenom prilikom ipak vraća u igru. To može biti poslovni dogovor, projekat koji je zastao ili osoba od koje više nisu očekivali nikakav potez. Najveća promena mogla bi nastati upravo onda kada odluče da prestanu da čekaju druge i sami naprave prvi korak.

Kod nekih Ovnova biće reči o poslu. Razgovor koji počne sasvim neformalno mogao bi prerasti u konkretnu priliku, a neko bi mogao primetiti njihov trud u pravom trenutku. Na ljubavnom planu takođe sledi zanimljiv period. Slobodni Ovnovi mogli bi upoznati osobu koja će ih odmah zainteresovati, dok bi oni koji su u vezi mogli doneti odluku koja njihov odnos vodi na novi nivo.

Devica

Device su poslednjih nedelja možda imale osećaj da mnogo rade, a da rezultati dolaze presporo. Do kraja septembra situacija bi mogla početi da se menja. Moguć je važan odgovor, potvrda ili ponuda koja će im pokazati da njihov trud ipak nije prošao nezapaženo.

Posebno bi zanimljiva mogla biti situacija vezana za posao ili novac. Ne mora biti reč o velikom iznosu preko noći, već o prilici koja dugoročno može otvoriti mnogo bolju poziciju. Device bi konačno mogle osetiti da ponovo imaju kontrolu nad pravcem kojim idu.

Škorpija

Škorpijama bi druga polovina septembra mogla doneti neočekivano razjašnjenje. Nešto što ih je dugo zbunjivalo moglo bi konačno postati potpuno jasno. To se posebno odnosi na međuljudske odnose i osobu čije ponašanje već neko vreme pokušavaju da protumače.

Neke Škorpije mogle bi odlučiti da zatvore vrata jednoj priči, ali upravo će im ta odluka otvoriti prostor za nešto bolje. Do kraja meseca mogle bi shvatiti da ono što je u početku izgledalo kao razočaranje zapravo predstavlja početak mnogo boljeg perioda.

(Super žena)

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