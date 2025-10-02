Oglas
5 NAMIRNICA KOJE MOGU POVEĆATI HORMON SREĆE: Sve su zdrave i veoma hranljive

Hrana bogata triptofanom može povećati proizvodnju serotonina u mozgu, smatraju naučnici.

1759403494_shutterstock_2492166627-1-.jpg
Foto: Shutterstock
To su namirnice koje uključuju jaja, neke tvrde sireve, proizvode na bazi soje, ćuretinu i još mnogo toga.

Serotonin je prirodni neurotransmiter (moždani glasnik) i hormon povezan sa regulacijom raspoloženja. Lekari smatraju da je nivo serotonina ključni faktor opšteg mentalnog zdravlja, a smatra se da neke namirnice mogu pomoći u povećanju njegove proizvodnje, piše Healthline. 

Određene namirnice su dobri izvori triptofana, esencijalne aminokiseline koja je vašem telu potrebna, ali je ne može proizvesti. Serotonin se sintetiše (pravi) iz triptofana.

Pet namirnica bogatih triptofanom koje mogu pomoći u regulisanju nivoa serotonina

Jaja

Sadržaj proteina u jajima može pomoći u povećanju nivoa triptofana u krvnoj plazmi. Samo vodite računa da ne izostavite žumanca, koja su bogata ovom aminokiselinom, zajedno sa: tirozinom, holinom, biotinom i omega-3 masnim kiselinama

Sir

Sir (i drugi mlečni proizvodi) su odlični izvori triptofana. Svež sir i tvrdi sirevi, kao što su parmezan, gauda i čedar, posebno su bogati ovom esencijalnom aminokiselinom. 

Sojini proizvodi

Sojini proizvodi, poput tofua, bogati su izvori triptofana (i skoro svih ostalih devet esencijalnih aminokiselina). Možete koristiti tofu umesto gotovo bilo kog proteina. Na ovaj način možete uživati u nekim od prednosti triptofana čak i ako se pridržavate veganske ili vegetarijanske ishrane. 

Losos

Losos ima visok sadržaj triptofana. U lososu možete pronaći i zdravu dozu omega-3 masnih kiselina i vitamina D, koji pomažu u održavanju zdravlja kosti, kože, funkcije očiju i mišića. Losos takođe ima i druge potencijalne zdravstvene koristi, uključujući pomoć u kontroli holesterola i snižavanju krvnog pritiska.

Ćuretina

Ćuretina se smatra kompletnim proteinom, što znači da sadrži svih devet esencijalnih aminokiselina, uključujući triptofan.
 

