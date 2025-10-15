Oglas
SVAŠTA MOGU DA JOJ ZAMERE ALI NIŠTA O STILU: Megan Markl na prestižnom događaju oduševila izdanjem koje je sofisticirano i moćno

Ovaj stajling savršeno je opisao njen stil - sofisticiran, minimalistički i diskretan

1760515802_profimedia-1045516793.jpg
Foto: Profimedia
Vojvotkinja od Saseksa, Megan Markl, ponovo je oduševila modni svet svojim minimalističkim, ali besprekorno šik stilom tokom pojavljivanja na prestižnom Samitu najmoćnijih žena časopisa Fortune 2025. koji je održan u Vašingtonu.

Nakon kratkog boravka u NJujorku, Megan je stigla u američku prestonicu gde je govorila o poslovnim izazovima, porodici i balansu između karijere i majčinstva.

Za ovu priliku Megan je odabrala besprekoran snežno beli komplet koji je odisao elegancijom i samopouzdanjem. Nosila je prozračnu svilenkastu bluzu sa blago puf rukavima pensil suknju sašivenu od fine kože, koja je naglasila njenu vitku siluetu.

Ovaj monohromatski izgled upotpunila je bež salonkama sa duplim kaišićima oko članka, diskretnim zlatnim minđušama i prstenjem.

I ovog puta se nije odrekla svoje ravno isfenirane kose, koja je postala njen zaštitni znak. Ova frizura je naglasila klasičnu jednostavnost, dok je šminka istakla njenu prirodnu lepotu, ružičasto rumenilo i sjaj na usnama dali su joj svežinu i mekoću.

Iako Megan retko otkriva detalje o svom privatnom životu, tokom razgovora sa urednicom magazina Fortune, Alison Šontel, vojvotkinja je govorila o izazovima koje nosi balansiranje između posla i roditeljstva.

- Želim ravnotežu između posla i života, ako tako nešto zaista postoji - rekla je Megan uz osmeh.

Zanimljivo je da je komplet koji je nosila bio iz kolekcije Brunello Cucinelli, poznatog italijanskog brenda luksuzne jednostavnosti. Cena sličnog seta procenjuje se na oko 3.500 dolara, što savršeno oslikava Meganinu estetiku diskretnu, ali sofisticiranu.

(Glossy)

