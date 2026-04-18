Dijeta supermodela koja je osvojila svet: Traje samo 3 dana i pravila su jednostavna

Bivša manekenka, majka dvoje dece i zvezda rijalitija "Real Housewives of New York City" Keli Kiloren Bensimon otkriva tajne svoje ishrane, lepote i sjajnog izgleda u knjizi "I Can Make You HOT: The Supermodel Diet".

U tom priručniku pronaći ćete njene omiljene recepte, savete za zdravlje i fitnes program, a tu je i "KKB trodnevna dijeta supermodela", koja je postala veliki viralni hit.

U pitanju je trodnevna dijeta koja će vam pomoći da za to vreme izgubite jedan do dva kilograma, tvrdi Keli Kiloren Bensimon. Dok ste na ovom režimu, dnevno morate piti osam čaša vode, dva zelena soka i, naravno, jesti zdravu hranu. Kada se program završi, slobodno možete konzumirati i ugljene hidrate, koji će vam obezbediti dovoljno energije, poručuje poznata manekenka.

Kako izgleda "KKB trodnevna dijeta supermodela" koju je osmislila? Pre svega, morate izbaciti ulje, alkohol, šećer, orašaste plodove, so i kofein. Za doručak popijte dve šolje Kelinog zelenog soka (pogledajte recept ispod). Za ručak, držite se smeđeg pirinča ili žitarica (bez sosa) sa piletinom i povrćem. Za večeru u obzir dolaze nemasni biftek, piletina ili škampi sa kuvanim spanaćem i malo limunovog soka, a na kraju popijte čašu vode sa limunovim sokom. To je sve.

Dobro sažvaćite svaki zalogaj, osam puta umesto tri ili četiri, poručuje Keli. Operite zube i žvaćite žvaku od mente čim završite sa jelom. Kada je osećaj u ustima svež, uz ukus mente, bićete u manjem iskušenju da ponovo posegnete za hranom. Pijte osam do deset čaša vode dnevno, redovno uzimajte multivitamin, bar 25 minuta radite lagane vežbe kao što su vožnja bicikla, hodanje, joga, pilates, i trudite se da spavate bar osam sati svake noći.

Recept za Kelin zeleni sok

Za dve čaše od 225 ml:

8 svežih listova nane, iseckanih

4 sveža lista matičnjaka ili peršuna, iseckana

3 lista kelja, iseckana

1 šolja iseckanog brokolija

1 kašičica sveže ceđenog soka od limete

1/2 šolje sveže ceđenog soka od pomorandže

1 šolja vode

Sjedinite sve sastojke u blenderu i mutite dok ne dobijete glatku smesu.

Zdrav trening od 25 minuta

Trčite lagano 18 minuta.

Preskačite vijaču dva minuta.

Lezite na stomak sa nogama ispruženim iza sebe i rukama položenim blago ispred ramena. Uvucite prste na nogama i podignite kukove od poda dok vam ruke i noge ne budu ispravljene. Potom istegnite telo unapred, savijajući laktove dok ne formira pravu liniju paralelnu sa podom. Vratite se u početni položaj i ponovite. Radite ovo dva minuta.

Sada se okrenite na leđa sa savijenim kolenima, stopalima i ramenima ravno na podu. Lagano podignite kukove od poda dok ne napravite pravu liniju od kolena do ramena. Uradite to pet puta.

(Blic Žena)