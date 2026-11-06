NORMALNA TEMPERATURA VIŠE NIJE 37 STEPENI: Evo šta kažu savremena istraživanja

Dok se dugo smatralo da je 37 stepeni Celzijusa univerzalna normalna temperatura ljudskog tela, noviji podaci ukazuju da bi ta vrednost mogla da bude bliža 36,4 stepena.

Naučnici još pokušavaju da utvrde šta je dovelo do ove promene.

Još šezdesetih godina 19. veka nemački lekar Karl Vunderlih sproveo je jedno od najobimnijih istraživanja telesne temperature tog vremena. Tokom 15 godina prikupio je više od milion merenja kod oko 25.000 pacijenata i zaključio da prosečna temperatura zdravog odraslog čoveka iznosi 37 stepeni.

NJegov rezultat postao je medicinski standard koji se koristi i danas. Međutim, savremena istraživanja pokazuju da se ljudsko telo tokom poslednjih vek i po postepeno hladilo, piše BBC.

Tim naučnika predvođen Džuli Parsonet sa Univerziteta Stanford analizirao je podatke o temperaturi gotovo 190.000 ljudi u SAD, prikupljene u periodu od 1862. do 2017. godine.

Rezultati su pokazali da je prosečna temperatura odraslih danas bliža 36,39 stepeni Celzijusa.

Sličan trend primećen je i kod naroda Tsimane, polunomadske zajednice koja živi u amazonskoj prašumi.

NJihova prosečna telesna temperatura, koja je početkom dvehiljaditih iznosila oko 37 stepeni, do 2018. godine pala je na približno 36,5 stepeni.

Zdraviji život možda je jedan od razloga

Naučnici smatraju da bi jedan od razloga za pad prosečne telesne temperature mogao da bude bolji kvalitet života i opšte zdravstveno stanje stanovništva.

U 19. veku ljudi su mnogo češće patili od tuberkuloze, dizenterije, infekcija i drugih bolesti. Imunološki sistem trošio je više energije boreći se protiv infekcija, a samim tim proizvodio i više toplote.

Danas su vakcinacija, bolja higijena, kvalitetnija zdravstvena zaštita i dostupnost antibiotika značajno smanjili učestalost mnogih zaraznih bolesti.

Promenili su se i uslovi života. Klimatizacija i grejanje omogućavaju ljudima da veći deo dana provode u prostoru sa prijatnom temperaturom. Zbog toga organizam ne mora da troši toliko energije na održavanje telesne toplote.

Da li 37 stepeni više nije normalna temperatura?

Sve više stručnjaka smatra da bi medicinske smernice trebalo prilagoditi savremenim podacima. Pojedini medicinski priručnici i baze podataka već uzimaju u obzir da normalna telesna temperatura može biti niža od tradicionalnih 37 stepeni.

Ipak, lekari upozoravaju da se ne treba previše oslanjati na jednu brojčanu vrednost. Temperatura od 36,99 stepeni nije suštinski drugačija od 37,01 stepen.

Kod odraslih osoba temperatura niža od 35 ili viša od 40 stepeni može ukazivati na ozbiljan zdravstveni problem i zahteva posebnu pažnju.

Naučnici ističu da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo koliko su promene u ljudskom zdravlju, načinu života i uslovima okruženja uticale na postepeno smanjenje prosečne telesne temperature.

(B92.net)