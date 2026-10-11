Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

SMANJILI STE UNOS KAFE? Evo šta se dešava sa organizmom u tom slučaju

Ako ste smanjili ili planirate da smanjite količine kafe koje pijete, ovo treba da znate.

1791701841_Depositphotos_214809312_S.jpg
Foto: Deposit/ AllaSerebrina
Oglas

Kofein može da utiče na to koliko se osećate smireno ili anksiozno, naročito ako ste posebno osetljivi na ovaj sastojak ili ga redovno unosite u velikim količinama.

Smanjenje unosa kofeina vremenom kod nekih ljudi može da doprinese većoj emocionalnoj stabilnosti, ali sam proces odvikavanja nije uvek prijatan. Stručnjaci ističu da kod većine ljudi simptomi odvikavanja od kofeina dostižu vrhunac u roku od jednog do dva dana nakon prestanka konzumacije.

- Tokom tog perioda, kada su simptomi odvikavanja najizraženiji, veća je verovatnoća da će doći do promena raspoloženja, ali će se one ublažiti ili nestati u roku od nedelju ili dve nakon prestanka konzumacije kofeina - objasnila je nutricionistkinja Lindzi Hol.

Ona ističe da se tokom prvih nekoliko dana mogu javiti pojačana anksioznost, razdražljivost i letargija, dok se određeni hormoni i receptori ne prilagode novom stanju.

Intenzitet simptoma može da zavisi od nekoliko faktora, uključujući količinu kofeina koju ste ranije unosili, brzinu smanjenja njegovog unosa i stepen vaše osetljivosti na ovaj sastojak.

- Nakon dugoročnog izbacivanja kofeina ili smanjenja njegovog unosa, osoba može da primeti veću stabilnost nivoa energije tokom dana, jer više nema naglih skokova energije podstaknutih kofeinom - navela je nutricionistkinja.

Osobe koje su sklonije anksioznosti verovatnije će primetiti poboljšanje raspoloženja nakon smanjenja unosa kofeina.

(Klix)

BONUS VIDEO

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas