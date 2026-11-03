ČUDNI ZVUKOVI I SLIKE PRED SAN: Šta je hipnagogija i zašto nam se čini da čujemo ono čega nema?

Hipnagogija predstavlja prelazno stanje između budnosti i sna, tokom kojeg mozak počinje da stvara slike, zvukove i osećaje nalik onima koje doživljavamo dok sanjamo.

Da li vam se nekada dogodilo da, dok tonete u san, odjednom čujete nečiji glas, svoje ime ili zvuk koji zapravo ne postoji? Ili ste imali osećaj da padate, leb­dite ili čak vidite nepoznatu osobu u sobi? Iako ovakva iskustva mogu da deluju zastrašujuće, u većini slučajeva reč je o prirodnom fenomenu poznatom kao hipnagogija.

Hipnagogija predstavlja prelazno stanje između budnosti i sna, tokom kojeg mozak počinje da stvara slike, zvukove i osećaje nalik onima koje doživljavamo dok sanjamo. Ova iskustva mogu biti vizuelna, poput pojavljivanja neobičnih oblika i lica, ali i slušna, kada osoba čuje glasove, muziku ili iznenadne zvukove. Prema podacima Cleveland Clinic, oko 70 odsto ljudi doživi neki oblik ovakvog iskustva barem jednom tokom života.

Iako naučnici još nisu u potpunosti razjasnili sve mehanizme ovog fenomena, smatra se da je povezan sa promenama moždane aktivnosti tokom uspavljivanja. Hipnagogijska iskustva mogu biti izraženija kod osoba koje ne spavaju dovoljno, imaju neredovan ritam spavanja ili su pod stresom, piše Journal of Sleep Research.

Važno je razlikovati hipnagogiju od sličnih pojava koje se javljaju prilikom buđenja, a koje se nazivaju hipnopompijska iskustva. U oba slučaja osoba može imati utisak da su slike ili zvukovi koje doživljava potpuno stvarni, iako su zapravo proizvod aktivnosti mozga.

Da li treba da brinemo?

U najvećem broju slučajeva hipnagogija je bezopasna i ne zahteva lečenje. Ipak, ukoliko se slične pojave javljaju i dok je osoba potpuno budna, često se ponavljaju ili su praćene izraženom dnevnom pospanošću, preporučuje se razgovor sa lekarom, piše Cleveland Clinic.

Ovaj neobičan fenomen pokazuje koliko je tanka granica između budnosti i sna i koliko toga naš mozak može da proizvede čak i kada mislimo da smo potpuno svesni svoje okoline.

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