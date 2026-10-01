MONIKA BELUČI OTKRILA ŠTA JEDE: Ovako održava vitku liniju i u 7. deceniji (FOTO)

Žene širom sveta aplaudiraju na trikove Monike Beluči da izgleda besprekorno u 62. godini života

Monika Beluči je upravo napunila 62. godine i svi pričaju o njoj kao o ženi koja izgleda fenomenalno. Još 2015. godine glumica je podelila svoj savet za očuvanje mladolikosti: "Dobro jedite, dobro pijte, imajte dobar seks i mnogo se smejte!”

"Istina je da volim kolače i testeninu, poneku čašu vina i cigaretu, ali sasvim retko”, dodala je ona u razgovoru za *The Telegraph*.

Kako bi održala metabolizam aktivnim, Monika vodi računa o tome da ima pet obroka dnevno – doručak, ručak i večeru, kao i dve užine između njih.

Primenjuje mediteranski način ishrane bogat povrćem, voćem, nemasnim proteinima i maslinovim uljem, a takođe konzumira namirnice bogate zdravim mastima, poput orašastih plodova i avokada, kako bi hranila kožu iznutra.

Monika čvrsto veruje u kontrolu veličine porcija – metod koji joj omogućava da jede šta god poželi, a da pritom ne preteruje.

Takav pristup, koji ne podrazumeva stroga odricanja, omogućava joj da povremeno uživa u svojim omiljenim „grešnim” zalogajima.

Iako ima nekonvencionalan pristup fitnesu i ishrani, Monika povremeno odlazi na pilates radi zadovoljstva i poboljšanja pokretljivosti tela.

Takođe, umesto intenzivnih treninga, više voli da nekoliko puta nedeljno pliva po 45 minuta.

"Naravno, malo vežbam i pazim na ishranu kada radim, ali nisam opsednuta time”, izjavila je za *The Sunday Times*.

"Uvek sam imala obline i nikada nisam bila veoma mršava; takva mi je priroda. Želim da starim mirno; kada imate 50 ili 60 godina, nemate iste potrebe kao kada imate 20 godina. Menjate se; na primer, kada dođe beba, shvatate da je ona na prvom mestu. Mi smo tek na drugom. To nam pruža drugačiju perspektivu.”

Monika rado pokazuje svoje lice koji prkosi godinama, a u intervjuu za španski Harper Bazar kaže da se protivi ideji zaustavljanja starenja. Monika je rekla da razume zašto je nekim ženama teško da prihvate proces starenja, ali je naglasila da „ne postoji druga prava alternativa”.

Dodala je: „Ili starite i dostojanstveno prihvatate taj proces, ili umirete. Kada se tako posmatra, hiljadu puta bih radije izabrala starenje” – rekla je uz smeh.

„Starenje znači da imate sreću što ste živi i što pred sobom imate budućnost. Pored toga, zrelost donosi divan dar: određenu vrstu distance. Kada čovek stari, ponekad prestaje da bude samo glumac i postaje posmatrač sveta, što omogućava sagledavanje svega iz drugačije perspektive.”

Monika se takođe složila sa mišljenjem da danas postoji više uloga za starije žene, dodajući: „Nekada je za glumice bilo gotovo nemoguće da imaju karijeru nakon četrdesete godine. Sada živim u Francuskoj i vidim uzore kao što su Katrin Denev, Izabel Iper ili Fani Ardan – izuzetne žene koje nisu prestale da snimaju, pojavljuju se na naslovnim stranama i predvode kampanje sa nespornim autoritetom. Podrazumeva se da zrela žena ima fascinantne priče koje može da ispriča, a publika želi da vidi tu realnost na velikom platnu.”

Monika je takođe otkrila šta za nju znači „osećati se lepo”, rekavši: „To prevazilazi ono što ljudi vide spolja; važno je ono što osećate u sebi. Mislim da je reč o bogatom unutrašnjem životu, strasti koja vas pokreće, posmatranju dece kako odrastaju, gledanje u more, druženje sa prijateljima, porodica koju volite ... jednom ispunjenom ženskom životu.

Želite da ostanete živi, a to čini da stvari doživljavate intenzivnije nego u mladosti, kada sve uzimate zdravo za gotovo: ne razmišljate o fizičkom bolu, ranjivosti ili smrti. Kako godine prolaze, perspektiva se menja. Budite se ujutru, a dobro zdravlje ili uživanje u mirisu kafe postaju razlog za zahvalnost. Ali to se shvata tek s vremenom.”

(Stil)

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