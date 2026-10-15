U 81. GODINI NE ODUSTAJE OD ISTOG TRENINGA: Helen Miren decenijama izdvaja samo 12 minuta za vežbanje

Većina fitnes planova podrazumeva sat vremena vežbanja, odlazak u teretanu i dovoljno motivacije da sve to ponavljate nekoliko puta nedeljno.

Helen Miren ima znatno jednostavniji pristup: 12 minuta, malo prostora na podu i program star više od pola veka.

Glumica, koja danas ima 81 godinu, godinama govori o treningu koji prati još odavno – rutini osmisljenoj pedesetih godina za pripadnice Kraljevskog kanadskog ratnog vazduhoplovstva.

Najzanimljivije je što Miren otvoreno priznaje da nikada nije stigla ni do posebno naprednog nivoa.

„To je program vežbanja koji počinje veoma lagano, a ako nastavite da napredujete, može da postane prilično zahtevan“, rekla je jednom prilikom za Woman’s Weekly.

A zatim dodala: „Nikada nisam stigla dalje od drugog nivoa, ali je to zaista lep program vežbanja.“

Možda upravo u tome i jeste njegova najveća prednost.

Šta je XBX trening koji Helen Miren radi decenijama

Program se zove XBX, a osmislio ga je doktor Bil Orban pedesetih godina prošlog veka kao rutinu za žene u Kraljevskom kanadskom ratnom vazduhoplovstvu.

Ideja je bila veoma jednostavna: 10 vežbi, uvek istim redosledom, za ukupno 12 minuta – bez sprava i teretane.

Program ima četiri nivoa, odnosno tabele sa postepeno težim varijantama. Vreme treninga se ne produžava, već se kako napredujete povećava broj ponavljanja ili težina pojedinih pokreta.

Na početnom nivou nalaze se vežbe poput:

-dodirivanja nožnih prstiju

-podizanja kolena

-bočnih podizanja ruku

-kruženja rukama

-parcijalnih trbušnjaka

-podizanja grudi i nogu

-bočnog podizanja nogu

-sklekova sa kolena

-podizanja nogu

-trčanja u mestu uz male skokove

Na sledećem nivou pojavljuju se zahtevnije verzije trbušnjaka, pokreti nogama i veći skokovi.

Miren kaže da je upravo tu godinama ostala – i očigledno nema potrebu da juri viši nivo samo da bi mogla da kaže da ga je završila.

Da li 12 minuta vežbanja zaista može da napravi razliku

Ideja da trening „ne vredi“ ako ne traje najmanje 45 minuta ili sat vremena poslednjih godina sve se češće dovodi u pitanje.

Istraživanje objavljeno 2022. godine u časopisu Nature Medicine pratilo je više od 25.000 odraslih osoba koje su sebe opisivale kao ljude koji ne vežbaju redovno.

Istraživači su posmatrali kratke nalete intenzivnije fizičke aktivnosti u svakodnevnom životu – recimo brzo hodanje ili penjanje uz stepenice – i pronašli povezanost između nekoliko veoma kratkih epizoda takve aktivnosti tokom dana i manjeg rizika od prerane smrti i kardiovaskularnih bolesti.

Važno je naglasiti da je reč o opservacionom istraživanju, pa ono ne dokazuje da upravo tih nekoliko minuta aktivnosti direktno izaziva takav efekat.

Ali se uklapa u sve širu ideju u savremenoj fitnes nauci: kratka fizička aktivnost nije beznačajna samo zato što je kratka.

Drugim rečima, 12 minuta koje ćete zaista uraditi možda imaju mnogo više smisla od savršenog jednosatnog treninga koji stalno odlažete za ponedeljak.

Zašto je ovakav trening posebno zanimljiv posle 65.

Vežbe u XBX programu ne rade samo na kondiciji.

Sklekovi, trbušnjaci i različita podizanja nogu uključuju i mišićnu snagu, dok pokreti poput bočnih podizanja nogu i malih skokova zahtevaju kontrolu tela i ravnotežu.

To je važno jer se starijim odraslim osobama, pored aerobnog kretanja, preporučuju i aktivnosti koje održavaju snagu mišića i ravnotežu.

Naravno, program iz pedesetih nije napravljen kao individualizovani trening za svaku osobu od 80 godina. Ukoliko postoje problemi sa zglobovima, srcem, ravnotežom, povrede ili druga zdravstvena stanja, vežbe bi trebalo prilagoditi uz savet lekara ili stručnjaka.

Možda je pravi trik upravo to što nikada nije pokušavala da bude savršena

Najzanimljiviji deo priče o rutini Helen Miren možda nema mnogo veze sa tim da li je baš XBX najbolji trening na svetu.

Ona ga jednostavno radi godinama.

Nije joj bio potreban novi program svakog januara, napredna oprema niti ideja da svaki trening mora da bude teži od prethodnog. Čak ni posle decenija nije prešla drugi nivo – i čini se da je baš to suprotno od kulture u kojoj stalno treba „napredovati“, meriti rezultate i tražiti sledeći fitnes trend.

Rutina traje svega 12 minuta, dovoljno je jednostavna da može da se ponavlja i dovoljno kratka da je teško opravdati rečenicom „danas nemam vremena“.

A možda je upravo to najkorisnija lekcija koju možemo da preuzmemo od Helen Miren: najbolji trening nije nužno najteži, već onaj koji ćete moći da radite dovoljno dugo da postane deo života.

(Zadovoljna)

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