UVEK PRVO POMISLIMO NA JOGURT, ALI OVE 3 NAMIRNICE SU PUNE PROBIOTIKA: Odlična su zamena

Jogurt je mnogima prvi izbor kada žele da unesu probiotike, odnosno korisne bakterije koje mogu da podrže zdravlje creva i varenje. Međutim, ako ga jedete svakog dana, sasvim je normalno da vam dosadi.
Dobra vest je da jogurt nije jedina namirnica koja sadrži probiotike. Postoje i druge opcije koje lako možete da uključite u svakodnevnu ishranu, a neke od njih već imate u frižideru.
Dijetetičari izdvajaju nekoliko namirnica koje mogu da budu zanimljiva alternativa jogurtu, a među njima su kefir, sveži sir i fermentisano povrće. Evo zašto su baš ove namirnice odličan izbor:
Kefir
- Kefir je fermentisani mlečni napitak bogat probioticima i proteinima. Sličan je jogurtu, ali ima ređu konzistenciju - objašnjava Morgan.
Dobija se dodavanjem kefirnih zrnaca, odnosno zajednice živih bakterija i kvasaca, u mleko, koje zatim fermentiše. Rezultat je napitak sličan tečnom jogurtu, karakterističnog kiselkastog ukusa.
Kefir možete piti samostalno, ali ga je veoma lako dodati i drugim obrocima.
- Ubacite ga u smuti sa bananom i ovsenim pahuljicama, koje su takođe dobar izvor prebiotičkih vlakana - preporučuje Morgan.
Možete ga dodati i u činiju sa žitaricama, koristiti umesto mleka za ovsene pahuljice koje ostavljate preko noći ili ga u mnogim receptima za pečenje koristiti kao zamenu za mlaćenicu.
Kefir postoji i u obliku sira, koji može da se koristi umesto pavlake, jogurta ili krem sira. Zbog toga se lako može uključiti u različite namaze, umake, deserte i prelive za salatu.
Sveži sir
Ne sadrži svaki sveži sir probiotike, ali neki proizvodi imaju dodate žive kulture. Ako već redovno jedete sveži sir, vredi proveriti deklaraciju i izabrati onaj koji sadrži žive aktivne kulture.
- Neki sveži sirevi sadrže probiotske kulture koje mogu da budu korisne za zdravlje creva, a uz to su odličan izvor proteina i veoma su prilagodljivi - kaže Kroplin.
Na deklaraciji potražite žive aktivne kulture, poput Lactobacillus acidophilus ili Bifidobacterium lactis.
Sveži sir možete jesti samostalno, ali i dodavati različitim obrocima. Probajte da ga stavite preko pečenog krompira umesto pavlake, umešate u kajganu ili dodate u različite namaze i testa.
Fermentisano povrće
Kiseli kupus, kiseli krastavci, kimči, fermentisani luk i drugo fermentisano povrće mogu da budu ukusan način da obogatite ishranu probioticima.
- Kiseli kupus, kiseli krastavci, kimči, ukiseljeni luk - praktično svako fermentisano ili ukiseljeno povrće može da ima pozitivan uticaj na zdravlje creva - kaže Kroplin.
Fermentisano povrće možete jesti kao prilog, dodati salatama i sendvičima ili koristiti kao dodatak različitim jelima.
Morgan posebno izdvaja kiseli kupus zbog sadržaja vlakana i toga što se dobro kombinuje sa namirnicama bogatim prebioticima, poput špargli, luka i pasulja.
- Volim da imam teglu u frižideru kako bih ga lako dodala svakodnevnim obrocima, poput sendviča, salata i obroka sa žitaricama, ili poslužila uz piletinu ili ribu sa roštilja - kaže ona.
(Lepa i srećna)
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