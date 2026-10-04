UVEK PRVO POMISLIMO NA JOGURT, ALI OVE 3 NAMIRNICE SU PUNE PROBIOTIKA: Odlična su zamena

Jogurt je mnogima prvi izbor kada žele da unesu probiotike, odnosno korisne bakterije koje mogu da podrže zdravlje creva i varenje. Međutim, ako ga jedete svakog dana, sasvim je normalno da vam dosadi.

Dobra vest je da jogurt nije jedina namirnica koja sadrži probiotike. Postoje i druge opcije koje lako možete da uključite u svakodnevnu ishranu, a neke od njih već imate u frižideru.

Dijetetičari izdvajaju nekoliko namirnica koje mogu da budu zanimljiva alternativa jogurtu, a među njima su kefir, sveži sir i fermentisano povrće. Evo zašto su baš ove namirnice odličan izbor:

Kefir

- Kefir je fermentisani mlečni napitak bogat probioticima i proteinima. Sličan je jogurtu, ali ima ređu konzistenciju - objašnjava Morgan.

Dobija se dodavanjem kefirnih zrnaca, odnosno zajednice živih bakterija i kvasaca, u mleko, koje zatim fermentiše. Rezultat je napitak sličan tečnom jogurtu, karakterističnog kiselkastog ukusa.

Kefir možete piti samostalno, ali ga je veoma lako dodati i drugim obrocima.

- Ubacite ga u smuti sa bananom i ovsenim pahuljicama, koje su takođe dobar izvor prebiotičkih vlakana - preporučuje Morgan.

Možete ga dodati i u činiju sa žitaricama, koristiti umesto mleka za ovsene pahuljice koje ostavljate preko noći ili ga u mnogim receptima za pečenje koristiti kao zamenu za mlaćenicu.

Kefir postoji i u obliku sira, koji može da se koristi umesto pavlake, jogurta ili krem sira. Zbog toga se lako može uključiti u različite namaze, umake, deserte i prelive za salatu.

Sveži sir

Ne sadrži svaki sveži sir probiotike, ali neki proizvodi imaju dodate žive kulture. Ako već redovno jedete sveži sir, vredi proveriti deklaraciju i izabrati onaj koji sadrži žive aktivne kulture.

- Neki sveži sirevi sadrže probiotske kulture koje mogu da budu korisne za zdravlje creva, a uz to su odličan izvor proteina i veoma su prilagodljivi - kaže Kroplin.

Na deklaraciji potražite žive aktivne kulture, poput Lactobacillus acidophilus ili Bifidobacterium lactis.

Sveži sir možete jesti samostalno, ali i dodavati različitim obrocima. Probajte da ga stavite preko pečenog krompira umesto pavlake, umešate u kajganu ili dodate u različite namaze i testa.

Fermentisano povrće

Kiseli kupus, kiseli krastavci, kimči, fermentisani luk i drugo fermentisano povrće mogu da budu ukusan način da obogatite ishranu probioticima.

- Kiseli kupus, kiseli krastavci, kimči, ukiseljeni luk - praktično svako fermentisano ili ukiseljeno povrće može da ima pozitivan uticaj na zdravlje creva - kaže Kroplin.

Fermentisano povrće možete jesti kao prilog, dodati salatama i sendvičima ili koristiti kao dodatak različitim jelima.

Morgan posebno izdvaja kiseli kupus zbog sadržaja vlakana i toga što se dobro kombinuje sa namirnicama bogatim prebioticima, poput špargli, luka i pasulja.

- Volim da imam teglu u frižideru kako bih ga lako dodala svakodnevnim obrocima, poput sendviča, salata i obroka sa žitaricama, ili poslužila uz piletinu ili ribu sa roštilja - kaže ona.

(Lepa i srećna)

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