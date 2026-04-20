17 kardiologa, onkologa, neurologa, gastroenterologa i stomatologa je presudilo: "Ovo su 2 najzdravija doručka na svetu"

Evo šta jede onkolog svako jutro za doručak - izbor koji bi svi trebalo da napravimo za prvi jutrarnji obrok

Foto: Deposit/belchonock
Šta je uopšte zdrav doručak? Danas, kada smo "bobmardovani" raznoraznim informacijama o tome šta je zdravo jesti, a šta nikako ne smemo da jedemo - postavlja se pitanje šta je upšte zdrav doručak.

Međutim, struka kaže da postoje čak 2 opcije zdravog doručka.

17 kardiologa, onkologa, neurologa, gastroenterologa i stomatologa se složilo da su ova 2 obroka najzdraviji doručak koji treba da jedemo, prenosi Today.

Kada je ishrana u pitanju, ovi stručnjaci se pridržavaju mediteranske ishrane, DASH dijete ili ishrane MIND. To su dijete koje smanjuju pritisak, rizik od kancera i šansu za razvoj neuroloških problema kao što je Alchajmerova bolest.

Zajedničko ovim dijetama je fokus na integralnim žitaricama, uključivanje mnogo povrća, voća, mahunarki, maslinovog ulja, orašastih plodova i nemasnih proteina.

Koji doručak svi doktoru jedu?

Ovsena kaša sa bobicama, semenkama i orasima. Ovas je bogat vlaknima, a mnogi smatraju da ima jedinjenje koje je najsličnije majčinom mleku.

"Bogat je vlaknima, zbog toga održava normalnu crevnu floru i sprečava zatvor," kaže gastroenterolog.

U samleveni ili ovas celog zrna kuvan regularno možete da dodate laneno seme, seme konoplje, seme bundeve, suvo ili sveže bobičasto voće, med...

Doručak broj 2. koji doktori rado jedu je avokado na tostu od celog zrna.

"Zdrava masnoća me drži sitom, ali takođe imam zdrave ugljene hidrate koji me pokreću ujutu“, kaže kardiolog.

"U samo jednom malom parčetu tosta, imate dovoljno kalorija i hrane da preživite do ručka i osećate se dobro".

Doktori savetuju da možete da jedete i jogurt sa bobicama, koštunjavim voćem i suvim voćem. Bitno je samo ne jesti šećere.

(Stil)

