KOLIKO VODE TREBA DA PIJU ŽENE, A KOLIKO MUŠKARCI? Ovo su zvanične preporuke

Unošenje dovoljno vode može poboljšati vaše raspoloženje, san i opšte zdravlje, a odgovor na pitanje koliko vode nam je potrebno dnevno je malo komplikovaniji.

Generalno, Nacionalna akademija nauka, inženjerstva i medicine sugeriša da svaki dan žene treba da unesu oko 2,7 litara ili 11 šoljica tečnosti, a muškarci oko 3,7l (16 šoljica). Ne mora sva ta tečnost biti unos vode. Određene namirncie se takođe računaju u unos tečnosti: čaj, kafa, gazirana voda, s druge strane, alkohol dehidrira i ne računa se kao tečnost. Soda se računa, ali nije zdrav izbor, piše Everyday Health.

Koji faktori utiču na potrebe za tečnošću?

Različiti faktori mogu povećati ili smanjiti količinu tečnosti koja je potrebna vašem telu da bi najbolje funkcionisalo.

Pol

Smatra se da je muškarcima potrebno više tečnosti da podrže veću telesnu masu, nižu prosečnu telesnu masnoću i povećano sagorevanje kalorija svakog dana.

Telesna težina

Na potrebe za hidratacijom utiču površina tela, brzina metabolizma i telesna težina. Kao rezultat toga, kako se telesna težina povećava, povećavaju se i potrebe za tečnošću, napominje Sistem Univerziteta u Misuriju.

Životna faza

Ženama je u trudnoćo potrebna dodatna tečnost da bi održale nivoe amnionske tečnosti i rast bebe. Takođe, žene koje doje treba da unose više tečnosti kako bi telo moglo da proizvede dovoljno mleka, prema Akademiji za ishranu i dijetetiku.

Kvalitet ishrane

Kao što klinika Mejo ističe, hrana koju jedete takođe će uticati na vašu hidrataciju i količinu tečnosti koju ćete morati da pijete. Na primer, ako svaki dan unosite dovoljno voća i povrća (i jedno i drugo su prepune tečnosti za hidrataciju), nećete morati da pijete toliko vode. Ali ako je unos voća i povrća nizak svakog dana, nekoliko dodatnih čaša vode će nadoknaditi tečnost koja će vam nedostajati.