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NAUČNICI OTKRILI KOJI ORGAN PRVI POČINJE DA STARI: Sve kreće od 50. godine

Proces starenja ne teče uvek ravnomerno i polako kako smo decenijama verovali.

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Foto: Deposit/ PeopleImages.com
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Naučnici su konačno odgonetnuli tajnu biološkog sata ljudskog organizma i otkrili koji deo našeg tela prvi i najagresivnije posustaje pred naletom godina.

Istraživanja pokazuju da ljudsko telo prolazi kroz dramatične promene u određenim životnim dobima, a ubrzano starenje ne pogađa sve organe jednakom brzinom.

Nakon navršene 50. godine života, ljudski organizam ulazi u potpuno novu fazu. Umesto postepenog procesa, starenje se u tom periodu odvija u pravim talasima.

Prema najnovijoj proteomskoj studiji, koju prenosi ugledni naučni portal Popular Mechanics, tkiva i organi naglo ubrzavaju svoje propadanje oko pola veka života.

Ključne promene dešavaju se u periodu između 45. i 55. godine, kada brojna tkiva pretrpe duboke molekularne transformacije.

Krvni sudovi - prva linija fronta koja najbrže kapitulira

Apsolutni šampion u brzini starenja u ljudskom telu jesu krvni sudovi, a posebno aorta!

Naučnici su identifikovali specifične proteine koji su direktno povezani sa ubrzanim starenjem vaskularnog sistema. Tokom ove ključne decenije, ćelije krvnih sudova kao da ulaze u "turbo režim" i ubrzano menjaju svoju strukturu.

Pored krvnih sudova, izuzetno brze znake starenja u ovom periodu pokazuju i:

  • pankreas,
  • slezina,
  • nadbubrežne žlezde.

Zanimljivo je da pojedina tkiva počinju da pokazuju prve znake starenja znatno ranije – već u 30-im godinama života.

Šta su "proteomski satovi" i zašto su ključni

Naučna zajednica koristi savremene "proteomske satove" za merenje nivoa različitih proteina u krvi i tkivima.

Ovi testovi omogućavaju stručnjacima da precizno utvrde biološku starost svakog pojedinačnog organa, koja se često drastično razlikuje od naše hronološke starosti upisane u ličnoj karti.

Ovo veliko otkriće pruža nadu da bi medicina u bliskoj budućnosti mogla da razvije personalizovane terapije.

Ciljanim delovanjem na specifične proteine, naučnici veruju da će moći da ublaže i uspore starenje krvnih sudova, čime bi se sprečio niz kardiovaskularnih oboljenja i sačuvala mladolikost celog organizma.

(Blic)

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